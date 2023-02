Wzmocnienie współpracy w oparciu o wzajemne członkostwo jest intensyfikacją dotychczasowych działań obydwu instytucji. Ostatnie wydarzenia i trendy – m.in. dotyczące prób wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych dochodów, marginalizacji roli Rady Dialogu Społecznego, pominięcia konsultacji z przedsiębiorcami przy pracach nad zmianami ustawy zaostrzającej odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wyraźnie pokazują, że głos polskiego biznesu musi być bardziej stanowczy i lepiej słyszalny.

Obie organizacje podjęły więc decyzję o wzajemnym członkostwie – co oznacza, że Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich, a Federacja Przedsiębiorców Polskich jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Decyzja ta ma swój praktyczny wymiar – ułatwi i wzmocni dotychczasową współpracę, korzystnie wpłynie na przepływ informacji i koordynację wspólnych działań.

Połączenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) to jedno z najważniejszych wydarzeń w odniesieniu do ochrony i wspierania przedsiębiorców w Polsce. Powstaje największa organizacja przedsiębiorców, a wzajemne synergie naszych organizacji dodatkowo wzmocnią możliwości reprezentowania ich interesów. KIG to ogromne doświadczenie, szerokie struktury w całej Polsce i sztab doskonałych ekspertów. FPP wzmacnia te możliwości silną koncentracją na skutecznych rozwiązaniach legislacyjnych, dużą aktywnością w aspekcie tworzenia i przestrzegania prawa. Tylko w ciągu trzech lat przygotowaliśmy 77 projektów ustaw, z czego 23 przeprowadziliśmy przez pełny proces legislacyjny, aż do wejścia w życie. Wspólnie będziemy nadal działać na rzecz zapewnienia właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Będziemy podejmować inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog ten ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej

– podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).