Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zacznie wyraźnie rosnąć w drugiej połowie roku wraz z ożywieniem globalnej i krajowej koniunktury - uważa Jakub Olipra z banku Credit Agricole, komentując piątkowe dane GUS.

Firmy znów zaczną zatrudniać? fot. pixabay

Firmy znów zaczną zatrudniać?

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 7 tys. 508,34 zł, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny w piątek. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,5 proc.

Jakub Olipra z Credit Agricole zwrócił uwagę, że zgodnie z opublikowanymi danymi GUS nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 12,6 proc. rdr wobec 13,6 proc. w lutym, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (12,4 proc.). "W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w marcu o 3,0 proc. rdr wobec spadku o 4,1 proc. w lutym" - stwierdził. Wyjaśnił, że w kierunku obniżenia rocznej dynamiki nominalnych wynagrodzeń oddziaływał efekt wysokiej bazy sprzed roku. W marcu ub. r. odnotowano wzrost płac o 7,2 proc. mdm.

Dane o strukturze wzrostu wynagrodzeń w marcu wskazują, jak dodał, że głównym źródłem jego obniżenia była niższa dynamika płac w dziale "górnictwo i wydobywanie" - to 1,8 proc. rdr w marcu wobec 21,1 proc. w lutym. Według analityków banku wynika to "z ustąpienia efektu wypłaconych w lutym premii w górnictwie".

Co dziś obniża tempo wzrostu płac?

Do obniżenia tempa wzrostu płac, zdaniem eksperta, przyczyniła się też w dużym stopniu niższa dynamika wynagrodzeń w dziale "transport i gospodarka magazynowa" (18,7 proc. w marcu wobec 23,5 proc. w lutym). "Po przejściowym wzroście nominalnej dynamiki płac w I kw. br. (do 13,3 proc. rdr z 12,4 proc. w IV kw.) w kolejnych kwartałach powróci ona do trendu spadkowego, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce" - ocenił.

Głównymi czynnikami oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu płac w kolejnych kwartałach będą, jak wskazał, spowolnienie gospodarcze oraz oczekiwany spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach.

Jak zauważył ekonomista, dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 0,5 proc. rdr w marcu wobec 0,8 proc. w lutym, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (0,7 proc.). Dodał, że najsilniejszy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym miał miejsce w działach "budownictwo" (-1,7 proc. rdr zarówno w marcu jak i lutym) oraz "przetwórstwo przemysłowe" (-0,8 proc. rdr w marcu wobec -0,6 proc. w lutym).

Zatrudnienie w firmach będzie rosnąć?

Pogłębiający się spadek zatrudnienia w przetwórstwie i budownictwie wskazuje w ocenie ekonomisty na "nasilające się procesy restrukturyzacyjne w tych branżach, które w sposób szczególny zostały dotknięte przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, w tym wyhamowanie aktywności w budownictwie, oraz zwiększenie cen surowców energetycznych".

Olipra wskazał, że tym procesom restrukturyzacyjnym nie będzie towarzyszyć gwałtowny spadek zatrudnienia. Wsparciem dla takiego scenariusza - jak dodał - są napływające dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach, a także dane z rynku pracy, "wskazujące na niską liczbę osób zadeklarowanych przez firmy do zwolnienia oraz wysoki na tle historycznym odsetek wakatów". Analitycy banku oczekują, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach zacznie wyraźnie rosnąć w II połowie br. wraz z ożywieniem globalnej i krajowej koniunktury.