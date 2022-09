Foodtech.ac otwiera szóstą rundę inwestycyjną. Rekrutacja do Batcha 6 trwa do 23 września

Foodtech.ac rusza z nową edycją akceleratora, fot. Foodtech.ac

Pięcioosobowy zespół Foodtech.ac na czele z Michałem Mądrym (Partnerem Zarządzającym), Piotrem Grabowskim i Michałem Miszą Piosikiem (Founderami) oraz Magdą Grunwald (w roli Koordynatora Projektu) otwiera szóstą rundę inwestycyjną. W ramach programu oferowane są zajęcia z najlepszymi mentorami z branży, przygotowanie do spotkań z inwestorami w warszawskim ujęciu Dragon’s Den oraz dostęp do największego networku foodtechowego w Polsce.

Foodtech.ac to program skierowany do ludzi, którzy mają pomysł, gotowe rozwiązanie lub działający biznes w następujących obszarach:

- żywność

- alternatywne źródła białka

- opakowania

- marnowanie żywności

- lifestyle

- agritech

- i innych

Michał, Piotr i Misza mają w swoim portfolio sukcesy startupów takich jak Apollo Roślinny Qurczak, It’s Bean czy Planeat Roślinne Nielone. W kuźni foodtech.ac świeżo wykute zostały także takie startupy jak SERio, czyli wegańskie sery bogate w białko czy Myco Innovation, produkujące domy z grzybów. Foodtech.ac to nie tylko akcelerator, który – jak mówią founderzy – daje wsparcie, o którym marzy każdy startup w momencie zaczynania biznesu, ale także prawdziwa firma z misją – misją, by naprawdę coś zmienić.

Szukamy projektów, które pomogą branży spożywczej znaleźć nowe rozwiązania starych problemów. O czym mowa? Oceany plastiku, ogromna produkcja CO2 czy niedobór wody – sektor spożywczy to jedna z największych gałęzi przemysłu w Polsce i UE, a wciąż brak w niej nowoczesnych technologii, dobrego zarządzania i zrównoważonego rozwoju.

Nasz program szkoleń dostarcza wszelkich niezbędnych narzędzi, które są potrzebne przedsiębiorcom i startupom do rozwoju. Współpracują z nami eksperci z wielu dziedzin życia. Początkujący przedsiębiorcy biorący udział w 8-tygodniowym programie nie tylko zdobędą najlepsze wykształcenie z projektowania produktu, marketingu, sprzedaży, finansów, czy pitch'owania (prezentacji do inwestorów), wysłuchają też branżowych wyjadaczy i przedstawicieli środowiska startup'owego, żeby uczyć się na ich błędach.

Piotr Grabowski, co-founder Foodtech.ac

Foodtech.ac to nie tylko program szkoleń prowadzonych przez naprawdę wysokiej klasy ekspertów czy przygotowanie startupów do pozyskania inwestorów. Nasz akcelerator daje startupom znacznie więcej – bilet wstępu do społeczności pełnej pasjonatów, przedsiębiorców, ekspertów i mentorów, producentów i dostawców – których łączy wspólna chęć zmiany – oraz inwestorów, którzy widzą, że ta zmiana będzie przynosić ogromne zyski.

Michał Mądry dyrektor zarządzający Foodtech.ac