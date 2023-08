XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbędzie się 6-7 listopada 2023 r. w Sheraton Grand Warsaw. Przed nami 2 dni forum, 18 sesji tematycznych i jeden cel wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

Zapraszamy na XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu/fot. PTWP

XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 6-7 listopada

TRENDS TALKS! – to główne hasło tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Czeka nas wspólny dialog o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Jakie tematy wzbudzą najgorętszą dyskusję podczas aż 18 sesji tematycznych? Tegoroczna agenda powstawała we współpracy z partnerami i w modelu partycypacyjnym, stąd będziemy rozmawiać o tym, co naprawdę interesuje branżę.

Przed nami 2 dni forum, 18 sesji tematycznych i jeden cel wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

WŚRÓD TEMATÓW POJAWIĄ SIĘ:

● Biznes pod ostrzałem regulacji ● Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię ● Zdigitalizowana przyszłość handlu ● Kto napędza konsolidacyjną machinę? ● Eksport polskich marek i wartości ● Fabryka przyszłości i cyfrowa rzeczywistość ● Wizerunek mięsa | nowe szaty alkoholu | novel food, białko owadzie, żywność roślinna ● #greentrends – zrównoważony handel: cyrkularność, kaucyjność, niemarnowanie, lokalność ● #consumertrends – nowe marki, nowe strategie, premiumizacja oferty vs dyskontowe ceny ● Wszystkie twarze gastronomii ● Rynek pracy: zasoby, zarządzanie, modele zatrudnienia i wynagradzania ● Klient zlojalizowany – promocje i programy odraczanych płatności

PARTNERZY I SPONSORZY XVI FRSiH

Grono partnerów i mecenasów jesiennego forum wciąż się powiększa - zapraszamy kolejne marki do współpracy i prezentacji swojego potencjału przed gronem uczestników najważniejszego wydarzenia branżowego dla sektorów spożywczego, handlowego i HoReCa.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu - założenia

Naszym celem jest wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Wstępny zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotkajmy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stańmy się dla siebie wzajemną inspiracją!

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 - podsumowanie

Podczas 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu w trakcie 16 sesji ponad 130 prelegentów i prelegentek rozmawiało o kluczowych, ale również najbardziej aktualnych, gorących tematach związanych z funkcjonowaniem branży spożywczej, handlowej i HoReCa. Na dwudniowe forum zarejestrowało swój udział 1800 uczestników, z czego 800 stacjonarnie, w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.