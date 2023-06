Tegoroczne forum odbędzie się pod hasłem TrendsTalks, bo biznes może zwiększać skalę, o ile właściwie rozpoznaje kierunek zmian: społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Naszym celem jest wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Poznaj pierwszych partnerów tegorocznego wydarzenia/fot. PTWP

Zasiądźmy wspólnie do stołu 6-7 listopada 2023 i wróćmy do dyskusji oraz rozmów o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i buduje przyszłość.

XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu będzie okazją do spotkania się przedstawicieli największych firm sektora spożywczego, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób mających wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i HoReCa.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym zakresem tematycznym.

Wstępny zakres tematyczny forum obejmuje między innymi scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - wstępny zakres tematyczny

Co z tą produkcją? Co z tą żywnością? Co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania

Nic o nas bez nas. Biznes pod ostrzałem regulacji – czy polityka i branża spożywcza grają do tej samej bramki?

Polsko-ukraińskie forum rolno-spożywcze. Konkurencja czy współpraca?

Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?

Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości

Przemysł spożywczy odpowiedzialny za dobrostan zwierząt, naturę, klimat, rynek pracy i zdrowie konsumentów. Jak znaleźć złoty środek?

Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię

Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach

Sprzedawcy pozytywnych emocji. Jak kreować markę w dobie fake newsów, inflacji, downsizingu i wszechstronnej krytyki?

Apetyt na spożywcze zyski. Dlaczego znani i lubiani inwestują w produkcję żywności?

Novel food, białko owadzie, żywność roślinna. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego?

Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023”

Nowe szaty alkoholu – NoLo, 0%, nowe grupy docelowe, odpowiedzialność, legislacja vs. influencerzy

Żywność w czasach AI: rozwój firm, zdrowie konsumentów, bezpieczeństwo dostaw

Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie

Dane i analityka – czyli scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji

Sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej, naturalna żywność, usatysfakcjonowany konsument

Konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności

Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing

Nowe marki, nowe strategie: premiumizacja oferty vs. dyskontowe ceny

Franczyza: przyjaciel w potrzebie vs. nowy poziom biznesu

Klient „zlojalizowany”: promocja, program, odroczona płatność

Preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera?

Zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność

Back to the Future: kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby

Handel w czasach nadkonsumpcji: less is more

Jak wejść do sieci handlowych. Krok po kroku – tipy od przedstawicieli największych sieci handlowych i dyskontów

HorecaTrendsTalks – cykl rozmów z ekspertami z branży HoReCa:

restauracje przyszłości

dark kitchen

roboty w HoReCa – przyszłość czy teraźniejszość?

restauracje vs. sklepy. Walka o klienta trwa

alkohol w gastro. Płynne złoto?

wszystkie twarze gastronomii – od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki, bary mleczne, kebaby i food trucki, czyli zróżnicowane formaty i koncepty

ZGŁOŚ SWÓJ TEMAT!

Przygotowaliśmy wstępny zakres tematyczny, zależy nam jednak na modelu partycypacyjnym, dlatego to z Wami – ekspertami i praktykami – chcemy współtworzyć ostateczną agendę. Jesteśmy otwarci na sugestie, propozycje zarówno tematów, jak i prelegentów – można je zgłaszać poprzez formularz na stronie forum.

Do forum dołączyli już pierwsi PARTNERZY i SPONSORZY:

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.