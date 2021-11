FRSiH: Przyszłość firm zależy od tego, jakie decyzje podejmą dziś

Nadchodzące zmiany w regulacjach, związane m.in. z Zielonym Ładem, a także brak stabilności w otoczeniu gospodarczym to ogromne wyzwania dla przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Znajdują się one w kluczowym momencie – decyzje biznesowe, które przedsiębiorstwa podejmują obecnie mogą zaważyć w przyszłości na ich być albo nie być – mówili uczestnicy sesji inauguracyjnej Forum Rynku Spożywczego i Handlu „Żywność w świecie VUCA: trendy, rynek, prawo”.

Autor: Paulina Bełżecka

Data: 08-11-2021, 17:00

FRSiH 2021: Żywność w świecie VUCA: trendy, rynek, prawo

W sesji wzięli udział: Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu, Credit Agricole Bank Polska SA, Ryszard Bartosik, sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Michał Czerwiński, CEO, Purella, Maciej Herman, dyrektor zarządzający, Lotte Wedel Sp. z o.o., Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF, Mikołaj Piaskowski, counsel, Baker McKenzie, Iwona Piasta, członek zarządu, dyrektor Generalna BU Food, Grupa Maspex Sp. z o.o., Marek Sumiła, dyrektor zarządzający, Danone i Żywiec Zdrój w Polsce.

Credit Agricole: Gospodarka powróci do równowagi

Sesję rozpoczęła rozmowa redaktor naczelnej portalu dlahandlu.pl Edyty Kochlewskiej z prezesem Credit Agricole Piotrem Kwiatkowskim.

- Podstawowym problemem w sektorze rolno-spożywczym jest wielość zmiennych. W całej kolekcji czynników zmiennych możemy wymienić np. pogodę, zarazy dotyczące upraw czy hodowli. Mamy elementy związane z przestawianiem się na nowe technologie - mówił Piotr Kwiatkowski. - Pojawiają się nowe trendy i przedsiębiorcy muszą rozpoznać co jest trwałym trendem a co chwilową modą. Tymczasem pewne decyzje strategiczne mogą okazać się błędne jeśli źle się rozpozna trendy – dodał.

Prezes Credit Agricole zauważył, że niektóre trendy są kształtowane przez samych konsumentów, np. te związane z ekologią. - Przykładem jest produkcja jaj z wolnego wybiegu. Konsumenci sami dali sygnał, że wolą kupować takie jaja. Przedsiębiorcy nie mogą lekceważyć takich trendów, nie można iść pod prąd bo można zderzyć się ze ścianą – tłumaczył Piotr Kwiatkowski.

Prezes Credit Agricole uspokajał, że gospodarka z czasem powinna wrócić do równowagi.

- Byliśmy świadkami czegoś wyjątkowego. Pandemia i związane z nią lockdowny spowodowała, że gospodarka otrzymała silny impuls wytrącający z równowagi. Moim zdaniem zadziała tu efekt wahadła – po pewnym czasie równowaga znów zostanie osiągnięta – mówił Piotr Kwiatkowski. - Dzięki wsparciu finansowemu dla przedsiębiorstw udało nam się w miarę dobrze przejść ten szok, ale pacjent wciąż jest chory. Równowaga będzie wracała powoli, ale musimy się pogodzić, że sytuacja nierównowagi potrwa jeszcze jakiś czas – dodał.

Rolnictwo i przemysł spożywczy na zakręcie

Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślał, że jego resort chce wspierać branżę spożywczą poprzez dwa kluczowe programy: Krajowy Plan Odbudowy oraz Polski Ład Rolnictwo. - Te dwa programy, europejski oraz rządowy, są zbieżne. Chcemy zainwestować pokaźną kwotę, którą udało się zawrzeć w ramach KPO, czyli 4,5 mld zł, w przetwórstwo, głównie przetwórstwo lokalne, tak aby dawać rolnikom możliwość zbytu produktów oraz wzmocnić sektor spożywczy i przetwórczy – mówił sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa.

- Wsparcie dla branży przewidzieliśmy również w Polskim Ładzie, gdzie przygotowaliśmy szczegółowe zapisy dla rozwoju sektora rolno-spożywczego. Chcemy przede wszystkim, aby przetwórnie były bliżej producenta i rolnika, aby skrócić łańcuchy dostaw. Liczymy na zainteresowanie przetwórców, grup producenckich, biznesu. To ważne, aby chłodnie, magazyny, ubojnie, powstawały blisko producentów. Często jest potrzeba modernizacji takich obiektów, aby mogły działać w terenie. Chcemy pomóc producentom rolnym także poprzez krajowy plan strategiczny. Wszystkim zależy na zdrowej żywności i na tym, aby nie pokonywała setek kilometrów, zanim trafi na stół. Zależy nam na odporności tej branży na przyszłe kryzysy – dodał Ryszard Bartosik.

Zielony Ład wyzwaniem

Uczestnicy sesji poruszali m.in. temat trendów związanych z ESG (skrót od elementów: środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) oraz zmian, które wymusi Zielony Ład.

- Dyskusja rozpoczęta wraz z ogłoszeniem Europejskiego Zielonego Ładu postawiła pytanie czy pewne cele, które przedsiębiorcy muszą osiągać w ramach zrównoważonego rozwoju powinni osiągać samodzielnie czy wspólnie. Do tej pory prawo konkurencji zwracało dużą uwagę na to czy konkurenci w ogóle mogą ze sobą współpracować – zauważył Mikołaj Piaskowski, counsel, Baker McKenzie.

- Komisja Europejska ma i powinna jasno zdefiniować producentom jak mogą wspólnie pracować dla osiągnięcia danych celów. Ma także przedstawić w tym celu szereg bezpiecznych przykładów - podsumował.

Zdaniem Kacpra Nosarzewskiego, członka zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego mogą mieć w przyszłości problem z dostępem do finansowania inwestycji, jeśli teraz nie dokonają ruchu wyprzedzającego, aby dostosować się do zbliżających się zmian w przepisach.

Jak tłumaczył, że na branżę spożywczą będą miały wpływ zmiany związane z trendami ESG (skrót od elementów: środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny), a także rozszerzenie zakresu obowiązywania takich przepisów jak pakiet taksonomiczny (w ramach Transformacji 2050). - Inwestycje potrzebne do tego by wprowadzać innowacje, wychodzić z nowymi produktami, dostosować się do norm, zwiększać eksport i finansowanie ich długiem będą utrudnione jeśli przedsiębiorcy nie podejmą kroków wyprzedzających – tłumaczył Kacper Nosarzewski.

- Aby mieć środki na inwestycje na 4-5 lat, albo nawet szybciej, finansowanie ze środków banków czy funduszy inwestycyjnych może być ograniczone dla przedsiębiorców, którzy nie wykazują realnych i efektywnych działań dotyczących np. dekarbonizacji – dodał.

Zrównoważony rozwój i ekologia

Przedstawiciele Purella, Lotte Wedel, Grupy Maspex oraz Danone i Żywiec Zdrój mówili o trendach związanych ze zrównoważonym rozwojem i żywnością ekologiczną, z punktu widzenia producentów.

Iwona Piasta, członek zarządu, dyrektor Generalna BU Food, Grupa Maspex Sp. z o.o.

Przypomniała, że w pandemii mocno zmienił się nasz styl życia, choćby przypomnieliśmy sobie o gotowaniu. Powrót do biura zmieni podejście odnośnie żywienia. - Bardzo uważnie patrzymy na rynek i wyłapujemy nowości rynkowe oraz komunikaty, które pojawiają się w naszych kategoriach. Ale nadrzędnie zwracamy uwagę a to, co ze zjawisk, które pojawiły się, zostaje z nami na dłużej – mówiła.

Jak zaznacza, przykładem może być wszechobecny trend zdrowia, który w pandemii zyskał jeszcze na znaczeniu. Dał szansę producentom odpowiedzi na potrzeby konsumentów w nowy sposób. - Konsumenci nie szukają już tylko naturalnych i czystych etykiet, ale także tych produktów, które realnie wpływają na ich zdrowie, czyli suplementowanych. Przed pandemią nie było to do pomyślenia, że suplementacja przeżyje taką reaktywację na rynku żywności - komentowała członkini zarządu Grupy Maspex.

- Obserwujemy jak zmienia się definicja zdrowego odżywiania. W tej definicji zawierają się teraz te produkty, które przed pandemią były niszą, jak np. zastępniki mięsa czy nabiału - dodała.

Temat trendu wellbeing poruszył także Michał Czerwiński, CEO, Purella Superfoods. - Oczywiście nie opieraliśmy strategii wyłącznie na tym trendzie. Jednak od samego początku nasze marki są fundamentalnie związane ze zdrowiem. Podczas pandemii edukowaliśmy konsumentów wraz z naszymi ekspertami, że niezwykle istotne jest zadbanie o trzy obszary budujące odporność, to: sen, aktywność fizyczna i prozdrowotna dieta. To są filary zdrowego życia - wyliczał Michał Czerwiński.

Zdradził, że w najbliższą środę będzie miała miejsce kolejna premiera firmy La Lorraine w Biedronce, która wybrała markę Purella do stworzenia innowacji w branży pieczywa, dzięki czemu będzie szansa spróbowania bułki z chia pod brandem Purella.

Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój w Polsce mówił m.in. o zmianach w nawykach żywieniowych konsumentów, szczególnie młodych.

- 41 proc. konsumentów w przedziale 18-25 lat zdecydowało się spróbować produktów roślinnych nie ze względu na smak, ale dlatego, że obawia się o przyszłość planety – mówił Marek Sumiła. Jak przyznał, kategoria produktów roślinnych rośnie o 40 proc., dlatego, że konsumenci stają się coraz bardziej świadomi. Najbardziej popularny w tej kategorii jest segment napojów roślinnych. Już 38 proc Polaków okazjonalnie je kupuje. Spośród młodszej części społeczeństwa ten odsetek jest dużo wyższy – 46 proc.

– Dla nas motorem wzrostu jest nieustanna praca nad jakością wszystkich produktów, a one są związane ze zdrowym żywieniem. Podnoszenie jakości produktów, reformulacje, poprawa opakowań związana z odpowiedzialnością za środowisko jest wychodzenie naprzeciw coraz bardziej wrażliwym na te aspekty konsumentom – dodał.

Prelegent opowiedział o strategii "One Planet, One Health". – „One planet, one health” to podejście łączące na równi troskę o wyniki biznesowe z troską o zdrowie ludzi i środowisko naturalne – podkreślił. – Konsumenci mają dosyć deklaracji. Trzeba przejść od deklaracji do czynów. Tymi czynami powinniśmy wyprzedzać to, co może się wydarzyć – podsumował.

VR i marketing XXI wieku

Po zakończeniu sesji Rafi Albo, Global Creative Director & Head of Connected Packaging w firmie CCL zaprezentował nowoczesne sposoby komunikacji marketingowej, wykorzystujące VR. - Dla młodych konsumentów, w wieku 10-13 lat, najważniejszym organem jest telefon komórkowy, biorąc pod uwagę to, ile czasu spędzają przed ekranem smartfona. Tymczasem ponad 99 proc. produktów w polskich supermarketach nie zwraca na to uwagi, komunikują się raczej w świecie fizycznym, nie digitalowym – mówił Rafi Albo.

Zaprezentował on bezpośredni sposób komunikowania się marki z konsumentem, wykorzystujący technologię VR. Po zeskanowaniu przez właściciela smartfona etykiety produktu, na której znajduje się kod, etykieta zaczyna pełnić rolę przekaźnika streamingowego, np. daje podgląd do aktualnie dziejącego się wydarzenia. Przykładem może być puszka piwa - po zeskanowaniu kodu, na ekranie smartfona pojawia się streamig z koncertu w czasie rzeczywistym.

- Młodzi konsumenci uwielbiają to, ponieważ od razu rozumieją ten język. Przekaz jest dla nich zrozumiały – mówił Rafi Albo. – Ta grupa konsumentów jest grupą docelową dla większości marek, które są tu obecne – dodał. - Jedyny powód dla których takiej komunikacji nie ma w polskich supermarketach jest to, że polscy detaliści nie robią tego. Wszystko co potrzeba, technologia, smatfony, streaming, chmura już są – dodał.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbywa się tym roku po raz 14.