- Gospodarka obiegu zamkniętego i związane z nią nowe regulacje, to strategiczne zagadnienie dla rolnictwa i przetwórstwa w każdym kraju Unii Europejskiej. Strategie Green Deal, Fit for 55 znajdą swoje konkretne odzwierciedlenia w aktach wykonawczych, co oznacza nowe obowiązki przedsiębiorców, a co za tym idzie nowe koszty - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.