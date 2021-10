Gantner o ROP: Firmy spożywcze zapłacą kary za cudze winy

Jeśli gminy nie zrealizują poziomów zbiórki, karę zapłacą firmy wprowadzające, mimo, że na organizację zbiórki nie mają żadnego wpływu - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 11-10-2021, 13:26

Andrzej Gantner krytykuje projekt ustawy o ROP. Fot. PTWP

ROP – nie uwzględniono uwag od branży spożywczej

– Dobrze, że projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) już jest, ponieważ jest to jedna z najbardziej oczekiwanych regulacji przez branże, które pakują swoje produkty, w tym sektor spożywczy, który używa bardzo dużo opakowań – głównie ze względu na bezpieczeństwo i jakość żywności. Projekt był oczekiwany, dyskusje trwały dwa lata. I to, co jest najbardziej zaskakujące to fakt, że wskazywaliśmy wyraźnie, czego w tym projekcie być nie powinno i jak nie powinien być skonstruowany, ale nie uwzględniono tych uwag od branży spożywczej – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Projekt ROP niezgodny z dyrektywą unijną?

Czego projekt nie powinien zawierać? – Nie powinien zawierać rzeczy, które są niezgodne z dyrektywą unijną, czyli na przykład powodować sytuację, w której przedsiębiorstwa wprowadzające, płacące opłaty produktowe, no bo to są opłaty przeznaczone na gospodarkę odpadami opakowaniowymi, płacą te opłaty, ale nie mają żadnego wpływu na to, jak te pieniądze zostaną wykorzystane, jakie pieniądze zostaną skierowane na przykład do gmin na organizację zbiórki oraz jak zbiórka będzie zorganizowana. A najgorsze z tego wszystkiego jest to, że firmy wprowadzające nie mają żadnego wpływu na efektywność tych systemów – tłumaczy.

– Wbrew temu, co mówią dyrektywy unijne, my jako wprowadzający produkty żywnościowe będziemy również pokrywać koszty zbiórki wszystkiego, co zbiera gmina, łącznie z trawą, gałęziami i meblami – dodaje.

ROP – brak kosztu netto

– Dyrektywa unijna mówi wyraźnie, że koszty, które ponoszą przedsiębiorcy związane z opłatą produktową, muszą być pomniejszone o przychody ze sprzedaży zebranych surowców. W ustawie nie ma żadnego mechanizmu, który by zagwarantował, że jeżeli zebrane surowce okażą się cenne, a takie jest założenie, to te przychody, które osiągnie zbierający, na przykład gmina, pomniejszą koszty firmy wprowadzającej. Brak tego mechanizmu jest bardzo poważnym błędem – podkreśla Gantner.

– Uważam też, że ustawa o systemie ROP jest bardziej ustawą fiskalną, czyli wprowadzającą pewnego rodzaju podatek niż ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci płacą opłaty produktowe za zbiórkę, za organizację gospodarki odpadami dotyczącej ich produktów i nie mają wpływu, jak to będzie zrobione. Ale jeżeli się okaże, że Ci, którzy te pieniądze pobierają, na przykład gminy, nie zrealizują poziomów zbiórki, karę zapłacą firmy wprowadzające, mimo, że na organizację zbiórki nie mają żadnego wpływu. Na taki mechanizm bardzo ciężko się godzić – mówi Andrzej Gantner.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy wideo.