Gaz na europejskim rynku tanieje o blisko 5 proc.

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 19:09

We wtorek po południu za 1 MWh gazu z dostawą we wrześniu trzeba było zapłacić w holenderskim hubie TTF 263 euro, po spadku ceny o blisko 5 proc.

Gaz na europejskim rynku tanieje o blisko 5 proc. /fot. PAP

Spadek ceny gazu

Notowania gazu w Europie w kontraktach wrześniowych spadły we wtorek o 4,97 proc., do poziomu 263 euro za 1 MWh. W kontraktach październikowych cena gazu również spadała, o ponad 4,1 proc., do 268,4 euro za MWh.

Rano we wtorek cena kontraktów wrześniowych wynosiła 291 euro za MWh, a kontraktów październikowych - 280,16 euro za MWh.