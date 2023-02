Ceny gazu w holenderskim hubie TTF w poniedziałek nie notują większych zmian. Wyceny kontraktów na najbliższe miesiące utrzymują się poniżej 60 euro za MWh.

Gaz na europejskim rynku w poniedziałek bez większych zmian /fot. Unsplash

Gaz utrzymał względnie stabilną cenę

Kontrakty na marzec podrożały w poniedziałek o niecałe 0,4 proc., do nieco ponad 58 euro za MWh. Gaz z dostawą w kwietniu zdrożał o 0,2 proc., do 59 euro za MWh. Z kolei wyceny kontraktów majowych spadły o 0,7 proc., do niecałych 59 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.