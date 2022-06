Gaz ziemny w poniedziałek po południu drożeje

Autor: PAP

Data: 13-06-2022, 18:28

W poniedziałek po południu w holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach lipcowych drożeje o ok. 1,12 proc., do nieco ponad 83 euro za MWh. Cena gazu w kontraktach sierpniowych również idzie w górę - o ok. 1,32 proc., do ponad 85 euro za MWh.

Gaz ziemny w poniedziałek po południu drożeje. / fot. unsplash

W holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach lipcowych drożeje o 1,12 proc. do poziomu 83,39 euro za MWh. W poniedziałek rano było to 82 euro za MWh.

Gaz z dostawą w sierpniu w poniedziałek po południu również kosztował więcej - przekroczył poziom 85,3 euro za MWh. Rano było to 84,2 euro za MWh.