Gaz ziemny we wtorek po południu drożeje o 7,14 proc.

Autor: PAP

Data: 13-09-2022, 18:33

We wtorek przed godz.18.00 gaz ziemny w holenderski hubie TTF w kontraktach październikowych drożeje o 7,14 proc., do 204,2 euro za MWh. Rośnie też jego cena w kontraktach listopadowych o 6,76 proc., do 213,39 euro za MWh.

Gaz ziemny we wtorek po południu drożeje o 7,14 proc. /fot. Unsplash