- Stanie na kilku biznesowych nogach, dywersyfikacja oferty - to coś, co uchroniło nas przed "trzęsieniem ziemii" w ciągu ostatnich trzech, trudnych lat - mówi nam Artur Maciejewski, dyrektor Nestlé Professional.

Artur Maciejewski, dyrektor Nestlé Professional/fot. PTWP

Jedną z części biznesu koncernu Nestlé jest dział Nestlé Professional, zajmujący się od 1998 r. szeroko rozumianym segmentem out-of-home, tj. obsługą rynku żywienia poza domem dostarczając rozwiązania dla gastronomii i vendingu. Nestlé jest jednym z dużych dostawców na rynku kawy i produktów spożywczych przeznaczonych do zbiorowego żywienia. W swoim portfolio ma takie marki jak: CHEF, WINIARY, MAGGI, THOMY, NESTLÉ, NESCAFÉ, BUONDI.

Nestlé Professional chce podwoić biznes

Jaki jest plan rozwoju Nestlé Professional w Polsce?

- Jesteśmy w trakcie przygotowywania planu podwojenia biznesu w Polsce w ciągu maksymalnie trzech lat. Główne kategorie - to rozwiązania kawowe pod różnymi brandami m.in. Starbucks, jak również rozwój marek prozdrowotnych - i tu rozwój Garden Gourmet jest priorytetem - przyznaje i zaznacza, że zrównoważony rozwój jest dla koncernu niezwykle istotny.

Nestlé Professional stawia na rozwój własnych brandów.

Nestlé Professional: dywersyfikacja to klucz do sukcesu

Za nami trzy trudne lata. Najpierw pandemia, potem wybuch wojny i czynniki kosztowe, wysoka inflacja. Jak te niestandardowe zdarzenia wpłynęły na strategię rozwoju Nestlé Professional?

- Nasze portfolio jest bardzo różnorodne. Ta dywersyfikacja - portfolio i kanałów sprzedaży - to gwarancja stabilnego biznesu. A dla nas ta stabilizacja jest najważniejsza. Nie podejmujemy pochopnych decyzji dot. wchodzenia w nowe kategorie, zawsze pytamy czego końcowy klient tak naprawdę oczekuje - wylicza Artur Maciejewski.

Stanie na kilku biznesowych nogach, dywersyfikacja biznesu to coś, co uchroniło Nestlé Professional przed "trzęsieniem ziemii" w ciągu ostatnich trzech lat.

- Kryzysy wzmacniają, uczą i otwierają, dają nowe możliwości. Stabilna sytuacja, coroczny wzrost powoduje to, że tracimy czujność, zaczynamy gnuśnieć. Dzisiaj wiem, że zmiany są dobre i konieczne, bo jak się nie wsiądzie do tego "pociągu zmian" - to może on odjechać bez nas - przyznaje Artur Maciejewski.

Nestlé Professional - znaczenie sektora HoReCa

Sektor HoReCa jest dominującym w strategii Nestlé Professional. - To hotele, restauracje ale również kantyny w dużych miejscach pracy. Hotele nie pracują nadal jeszcze tak dynamicznie jak przed pandemią, głównie mam na myśli konferencje - bo to olbrzymia część sprzedaży usług gastronomicznych w hotelach - dodaje Artur Maciejewski.

Rynek HoReCa został mocno poturbowany przez pandemię. - Dlatego my postanowiliśmy nie skupiać się wyłącznie na tym kanale, rynek out-of-home jest bardzo szeroki - to również biura, fabryki czy przetwórstwo spożywcze. Dla nas bardzo istotna była i jest dywersyfikacja produktów. Oferujemy nie tylko rozwiązania foodowe ale i rozwiązania związane z biznesem np. kawowym - proponujemy serwis, maszyny i kawę, staramy się również edukować naszych odbiorców - wylicza.

Nestlé Professional w Energylandii

“The Hall of Columns made with Garden Gourmet” - to pierwsza strefa restauracyjna pod szyldem Garden Gourmet w Polsce. Oferuje potrawy wegetariańskie i wegańskie, skomponowane przez Doradców Kulinarnych Nestlé Professional z wykorzystaniem produktów marki. Strefa nieprzypadkowo została otwarta w Energylandii.

Energylandię odwiedza rocznie 2,5 osób - a to nie jest koniec tej inwestycji. Dzisiaj Energylandia jest na poziomie 1/3 planowanej docelowej inwestycji - to oznacza, że ilość odwiedzających zwiększy się co najmniej dwukrotnie.