- Za nami trzy trudne lata. W tym czasie zrobiliśmy ogromny krok w kierunku cyfryzacji biznesu, automatyzacji procesów - mówił nam Rafał Wróblewski, członek zarządu i dyrektor sprzedaży Nestlé Polska.

Rafał Wróblewski, członek zarządu i dyrektor sprzedaży Nestlé Polska./fot. PTWP

Jak Nestlé Polska funkcjonowało przez minione trzy trudne lata? Jak koncert poradził sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią, wybuchem wojny i rosnącymi kosztami.

Jakie znaczenie dla giganta ma polski rynek?

Zapraszamy na rozmowę z Rafałem Wróblewskim, członkiem zarządu i dyrektorem sprzedaży Nestlé Polska.

Nestlé Polska. Trzy ostatnie lata to lekcja pokory

Za nami trzy nieprzewidywalne lata i niesamowita lekcja pokory. Wielokrotnie łamaliśmy paradygmaty. Pewne rzeczy, które przez lata były niemożliwe nagle stały się realne, z dnia na dzień. Przyspieszyła digitalizacja biznesu. Pewnie to, co robilibyśmy przez kolejne 3-4 lata zrobiliśmy w rok. Zrobiliśmy ogromny krok w kierunku cyfryzacji biznesu, automatyzacji procesów- wylicza Rafał Wróblewski, członek zarządu i dyrektor sprzedaży Nestlé Polska.

Nestlé Polska w świecie VUCA

VUCA to przede wszystkim świat zmienności, złożoności, niepewności i niejednoznaczności - przyp. redakcji.

- Przez ostatnie trzy lata mieliśmy do czynienia z mnogością różnych, nieprzewidywalnych scenariuszy. Jedyną stałą stała się zmienna. To oznaczało pracę na kilku scenariuszach. To był czas, gdzie musieliśmy mocno transformować nasz biznes. Nie zmienialiśmy naszej strategii długoterminowej, budowania odpowiedzialnego biznesu, ale z drugiej strony musieliśmy tu i teraz prowadzić biznes przy zerwanych łańcuchach dostaw, przy rosnących kosztach, przy braku dostępności surowców. To był też moment dużej odwagi, gdzie trzeba było podejmować trudne decyzje, np. dotyczące wstrzymania produkcji części portfolio, po to, by zabezpieczyć najlepiej rotujące produkty, zmienić priorytety - wylicza Rafał Wróblewski.

Jego zdaniem siła zespołu była jednym z ważniejszych elementów, który pozwolił gigantowi przejść ten okres - może nie suchą stopą ale bez większych turbulencji. Szerokie portfolio mocno zaprocentowało w tym czasie.

- Ci, którzy potrafią wyciągać dobre wnioski - z każdego kryzysu wyjdą obronną ręką. My po tych trzech latach wiemy jak lepiej zarządzać kryzysami. Organizacja to ludzie, jesteśmy tak silni jak nasze marki i nasi ludzie - zapewnia.

Znaczenie Polski dla strategii Nestlé

- Dzisiaj jesteśmy częścią dużego rynku CEE, w którym odgrywamy znaczącą rolę. Jesteśmy jednym z kluczowych rynków, który cały czas ewoluuje, nie jest jeszcze nasycony i ma ogromny potencjał. Dużo się dzieje i będzie się działo od strony zmian konsumenckich i rynku detalicznego. To nie do końca ukształtowany obszar i on się będzie zmieniał i daje to ogromne możliwości rozwoju - tak Europa patrzy na rynek Polski. Niektóre segmenty są w Polsce bardzo silne - np. cała kategoria kulinarna, marka Winiary - to potężny brand i duża siła. To jest 7 fabryk, 1600 SKU, 70 marek, potężny i znaczący, wielokategorialny biznes - wylicza Rafał Wróblewski.

Rafał Wróblewski był prelegentem EEC 2023, brał udział w panelu "Nowy świadomy konsument".