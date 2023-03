- Ceny żywności będą malały. Mieliśmy te złe zbiory w północnej Afryce i w Hiszpanii. Tak że widzą państwo, że te importowane produkty żywnościowe są bardzo drogie na rynku. Zachęcam do kupowania krajowych. Powiedziałbym jakich, ale to zaraz będą niekończące się memy, że zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Bo wiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C. Ale to nieprzerwanie zachęcam, bo kiszonki to polska klasyka - komentował Adam Glapiński.

Podkreślił, że trzeba czekać na produkty krajowe. - Papryka jest droga, bo jest droga na rynkach międzynarodowych. Nic tu nie wymyślimy. Nie będzie państwo dopłacać do cen papryki akurat. Jak się pojawi krajowa papryka to będzie taniej - dodał.

- Wychowałem się w PRL, długo żyłem w PRL-u i owoce i warzywa z tropikalnych krajów to było takie coś ekstra. Oczywiście dzisiaj to jest rzecz normalna. Zresztą to się zmienia moda. Teraz czytałem, najbardziej poważne badanie wykazało, że to picie soku pomarańczowego nie jest takie zdrowe. A to wśród warszawiaków, którzy są przypominam powyżej średniej unijnej, to są bogaci - warszawiacy, czyli my wszyscy - to jest unijna, zamożna część społeczeństwa. To picie tych soków stało się religią, a później się okazuje, że coś nie jest zdrowe, to mnie śmieszy - komentował Glapiński na konferencji prasowej.