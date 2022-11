W tej chwili wstrzymuję się od wskazania terminu obniżek stóp procentowych - powiedział prezes NBP Adam Glapiński w czwartek. Dodał, że to zależy od sytuacji inflacyjnej, która może zaskoczyć niekorzystnie lub korzystnie, a wtedy szansa na obniżkę pojawi się szybciej.

Glapiński: Sytuacja inflacyjna może nas zaskoczyć na korzyść. fot. PAP

Glapiński: Sytuacja inflacyjna może nas zaskoczyć na korzyść

Szef NBP pytany był podczas czwartkowej konferencji prasowej o to, kiedy może nastąpić obniżka stóp procentowych. Wskazał, że w oparciu o poprzednie projekcje miał nadzieję, że może to nastąpić po trzecim kwartale 2023 r. "Nie jest to wykluczone, bo sytuacja inflacyjna może nas zaskoczyć na korzyść" - zaznaczył.

Jak dodał, zaskoczenia nie muszą być niekorzystne, np. ropa naftowa na świecie w ostatnim czasie bardzo silnie potaniała, ale nie jest to dane raz na zawsze. "Może nastąpić coś korzystnego jeszcze w innym obszarze. Ruch w kierunku spadku koniunktury w całym świecie zachodnim, w Europie i Stanach jest bardzo silny, więc inflacja może szybko przygasać. To jest możliwe, i wtedy ta szansa (na obniżkę stóp proc. - PAP) pojawi się szybciej" - wyjaśnił Glapiński.

Glapiński: W tej chwili wstrzymuję się od wskazania terminu obniżek stóp procentowych

"W tej chwili, obserwując sytuację, wstrzymuję się od deklarowania okresu obniżek" - podkreślił szef NBP.

Dodał, że wszystko co mówi jest w oparciu o najnowszą projekcję NBP, która zostanie opublikowana w najbliższy poniedziałek. Według szefa NBP projekcje banku centralnego są oparte na najbardziej ścisłych ekonometrycznie danych, które będą obowiązujące do następnej projekcji. "Projekcje NBP są najbardziej trafne ze wszystkich innych" - zaznaczył.

W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Glapiński: polityka fiskalna będzie neutralna

Prezes NBP pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej o opinię do projektu budżetu na przyszły rok zwrócił uwagę, że "polityka fiskalna nie będzie luzowana, nie będzie działała proinflacyjnie, tylko, według wstępnych szacunków, będzie neutralna". Zaznaczył, że nie będzie oddziaływać na inflację ani zacieśniająco, ani luzująco.

"Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia NBP, gdzie przede wszystkim nas interesuje kontrola poziomu cen i powrót do celu inflacyjnego, jest to bardzo korzystne" - ocenił Glapiński.

Jak mówił szef banku centralnego, "jeśli rząd zmniejsza działanie proinflacyjne, które było do tej pory, to bardzo, z naszego punktu widzenia jest mile widziane".

Glapiński o tarczy antyinflacyjnej

"Centralna ścieżka inflacji, wskazana w projekcji NBP, według której inflacja osiągnie szczyt na początku roku na poziomie ponad 19 proc., uwzględnia rezygnację z tarczy antyinflacyjnej" - mówił w czwartek na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Jak powiedział kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki, do obecnej tarczy antyinflacyjnej ma zastrzeżenia Komisja Europejska, której nie podoba się obniżenie VAT na paliwa, nawozy i energię elektryczną. Premier zapowiedział, że rząd będzie starał się zastąpić działanie tarczy antyinflacyjnej innymi rozwiązaniami.

"W naszej projekcji założyliśmy, że rządowi uda się to w ok. 50 proc. Choć jest to założenie całkowicie subiektywne, uwzględniliśmy rezygnację z tarczy na tyle, na ile to było możliwe. Jeśli będziemy wiedzieć więcej, to wtedy uwzględnimy to w większym stopniu i możemy o tym powiedzieć, choćby na konferencji za miesiąc. Wstępnie jednak założyliśmy, że rządowi się uda, stawka zerowa na żywność pozostaje" - dodał prezes NBP.

Glapiński: gdyby tarcza antyinflacyjna nadal działała, to szczyt inflacji byłby niższy

Adam Glapiński przyznał, że gdyby tarcza antyinflacyjna nadal działała, to szczyt inflacji byłby niższy.

Podkreślił, że ograniczenie tarczy antyinflacyjnej jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia inflacji, bo podwyższy ją o kilka punktów, natomiast z punktu widzenia stabilności finansów publicznych to jest bardzo dobra wiadomość.

"W ten sposób budżet państwa wzmacnia się o kilkadziesiąt miliardów złotych, następuje gwałtowne polepszenie sytuacji budżetowej i stabilności naszych finansów. Rząd przechodzi z polityki, która oddziaływała jakby proinflacyjnie na politykę, którą oszacowaliśmy na razie jako politykę neutralną z punktu widzenia inflacji" - stwierdził szef banku centralnego.