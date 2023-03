Zakładam, że w listopadzie tego roku inflacja wyniesie niedużo ponad 7 proc., przy szczęśliwym zbiegu okoliczności między 6 a 7 proc. - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że w 2025 r. inflacja zejdzie w granice celu inflacyjnego, do 3,5 proc.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński; fot. PAP/Tytus Żmijewski

Podczas konferencji prasowej prezes NBP przypomniał, że w styczniu inflacja wyniosła 17,2 proc. rdr.

Inflacja w Polsce

"Inflacja w tym roku, zaczynamy od 17,2 proc. Zakładam, że w listopadzie będzie nie dużo ponad 7 proc., a przy szczęśliwym zbiegu okoliczności, na który liczę, na rynkach międzynarodowych co do m.in. cen surowców, wejdziemy między 6 a 7 proc. A potem jeszcze wolno zejdziemy do celu inflacyjnego: 3,5 proc. w 2025 to jest już w granicach tego celu" - wskazał Adam Glapiński.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchyleń o +/-1 punt procentowy.