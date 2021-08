Gliński: Czwarta fala jest nieuchronna

Czwarta fala jest nieuchronna – mówił w Międzyrzeczu (lubuskie) wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Autor: PAP

Data: 03-08-2021, 17:44

Czwarta fala jest nieuchronna – mówił we wtorek w Międzyrzeczu (lubuskie) wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. fot. PAP/Lech Muszyński

W trakcie wtorkowej wizyty w woj. lubuskim wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński odwiedził m.in. sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie i pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie.

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, pytany był m.in. o problem lekceważenia przez Polaków obostrzeń sanitarnych, braku maseczek w przestrzeniach zamkniętych i w pojazdach komunikacji miejskiej oraz czy rząd zauważa ten problem i czy zamierza podjąć w tym zakresie jakieś działania.

"My cały czas robimy, mam nadzieję, że TVN to też widzi, bo codziennie w mediach tam, gdzie mamy możliwość - liczymy na dobrą współpracę także z TVN-em, przekonujemy Polaków do tego, żeby stosowali zasady sanitarne. Namawiamy także cały czas, wbrew temu, co ktoś opowiadał ostatnio w przestrzeni publicznej, do szczepień i to nie jest żadna akcja - to jest systemowe działanie polskiego rządu, polskich samorządów, Polaków, instytucji, które codziennie informują Polaków, przekonują Polaków, rozmawiają z Polakami na ten temat" - mówił.

Wicepremier przywołał w trakcie konferencji sytuację, do której - jak mówił - doszło kilka dni temu.

"Na dużym spotkaniu, z wieloma ludźmi spotkałem swojego kuzyna, który był jednym z liderów takiej lokalnej grupy przeciwnej szczepionkowcom. Nie był agresywnym człowiekiem, nie jest na szczęście itd. Myśmy rozmawiali przez godzinę. Dzisiaj dostałem SMS-a, pół godziny temu, od jego mamy, z podziękowaniami - bo Marcin się zaszczepił" - mówił Gliński.

Gliński: Trzeba przekonywać do szczepień

Dodał, że na temat konieczności szczepień przeciw COVID-19 trzeba i można rozmawiać, przekonywać.

"I prosimy wszystkich o pomoc w tym, żeby przekonywać nieprzekonanych. Bo pandemia jest groźna, czwarta fala jest nieuchronna, nieunikniona. Ale możemy ją spłaszczyć, ona może nie być groźna. Możemy chorować w czwartej fali, zwłaszcza będą chorowały osoby niezaszczepione, ale mamy szansę - gdy zmniejszymy to zagrożenie - że nie będziemy umierać. I to jest szansa nas wszystkich i to wszyscy musimy się podjąć tego wyzwania. Bardzo prosimy także wszystkie media o wspólną pracę w tym kierunku" - zaapelował wicepremier.