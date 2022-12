Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na jakość produktów w kontekście etyki - czytamy w raporcie przygotowanym przez firmę Mintel pt. "Trendy na globalnym rynku konsumenckim".

Globalne trendy: Cztery kluczowe szanse dla firm, fot. shutterstock

Szansa 1: Potwierdzenie jakości

Coraz ważniejsze staje się zrozumienie poszczególnych elementów łańcucha dostaw i ich znaczenia w kontekście etyki i stosowanych składników. Marki powinny przyjrzeć się technologii, która śledzi łańcuchy dostaw w czasie rzeczywistym i uzyskać potwierdzenie jakości od niezależnych specjalistów.

Szansa 2: Jasne i proste komunikaty

Fake newsy sprawiły, że wzrosła wartość prawdy, dlatego deklaracje poparte dowodami są dla marek bezcennym atutem. Jasne i proste komunikaty bez niepotrzebnego żargonu pozwolą na uniknięcie oskarżeń o nieautentyczność i jednocześnie zbudują poczucie zaufania.

Szansa 3: Kontrola prywatności

Konsumenci są świadomi swoich cyfrowych śladów, co budzi obawy o to, kto ma dostęp do ich danych i jak są one wykorzystywane. Marki powinny zareagować na to poprzez zwiększone i jasne opcje rezygnacji oraz funkcje, które zapewnią kontrolę prywatności.

Szansa 4: Elastyczność

Marki oferujące produkty, które można elastycznie zaadaptować do różnych celów, a także te, które testują i śledzą zmieniające się stany fizyczne konsumentów, dają konsumentom większą pewność, że przedmioty, które kupują i których używają, będą im właściwie służyć.

Oprac. na podstawie fragm. raportu "Trendy na globalnym rynku konsumenckim" firmy Mintel.