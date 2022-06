Godła „Teraz Polska” wręczone! Znamy najlepsze polskie produkty, usługi i innowacje

9 czerwca 2022 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się 32. Gala „Teraz Polska” – finał konkursu na najlepsze produkty, usługi i innowacje organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Nagrodzono również Młodą Promotor Polski.

Godłem „Teraz Polska” nagrodzono 23 firmy (2 firmy otrzymały wyróżnienie). Wśród laureatów znajdują się przedstawiciele wielu branż: medycznej, farmaceutycznej, transportowej, budowlanej, spożywczej, turystycznej, ubezpieczeniowej, energetycznej i innych. Nie zabrakło również mocnej reprezentacji krajowych innowatorów i przedstawicieli sektora nowych technologii.

Reprezentacja województw wśród laureatów przedstawia się następująco. Nagrodzono przedsiębiorstwa z województw: dolnośląskiego (3), mazowieckiego (7), małopolskiego (2), podkarpackiego (4), podlaskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), warmińsko-mazurskiego (1), pomorskiego (1), wielkopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1). W gronie odbierających nagrodę znaleźli się prezesi spółek, które zdobyły w obecnej edycji Godło „Teraz Polska”.

Tytuł Młodego Promotora Polski

Już po raz drugi podczas Gali „Teraz Polska” przyznano tytuł Młodego Promotora Polski. Wybitnych reprezentantów nauki, kultury i sportu nominowała kapituła, a wyboru laureata dokonała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Wśród nominowanych znaleźli się: Maria Andrejczyk, lekkoatletka, oszczepniczka; Anna Sułkowska-Migoń, dyrygentka; prof. Michał Grąt, chirurg i onkolog. Młodą Promotor Polski została Maria Andrejczyk.

Nagrodzone produkty, usługi i innowacje są bardzo interesujące. Dosadnie pokazują, gdzie tkwi prawdziwy potencjał krajowej gospodarki i kto jest jej najlepszym ambasadorem i przedstawicielem. Pozwalają również nieco optymistyczniej patrzeć w przyszłość, mimo niepewności właściwej obecnym czasom. Wszystkie organizacje, przedsiębiorstwa, spółki, których produkty mają prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”, to właśnie niekwestionowani liderzy zaufania. Dlatego ich rola na krajowym rynku, znacząca w czasach harmonii i spokoju, staje się wręcz kluczowa w dobie niepewności i przemian. Bo wtedy nie tylko konsumenci, ale po prostu całe społeczeństwo potrzebuje owych liderów, a może nawet warto powiedzieć: filarów zaufania. A znak „Teraz Polska” jest jego symbolem. Właśnie ze względu na zaufanie Godło „Teraz Polska” jest najbardziej rozpoznawalnym i najwyżej cenionym znakiem jakości i polskiego pochodzenia – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

– Dotychczas w Konkursie „Teraz Polska” wzięło udział ponad 6 tys. polskich firm, reprezentujących wszystkie branże krajowej gospodarki, a nagrodzono łącznie 792. Biorą w nim udział zarówno duże polskie przedsiębiorstwa z sukcesami eksportowymi, jak i małe firmy rodzinne. Polscy przedsiębiorcy budują nowoczesną, innowacyjną gospodarkę, zaś ich produkty i usługi zyskują zaufanie i lojalność klientów. Godło „Teraz Polska” jest najlepszą wskazówką dla wielu pokoleń konsumentów, bo pozwala wybierać produkty i usługi racjonalnie, wskazując najwyższą jakość i krajowe pochodzenie – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

– Patrząc na tegorocznych laureatów, jednego można być pewnym: motorem zmian społecznych i gospodarczych w Polsce są przedsiębiorcy, nowocześni, zaradni, odpowiadający na potrzeby rozwijającego się świata. Świadczą o tym dobitnie poziom i jakość zgłoszeń laureatów Godła „Teraz Polska”, którym z tego miejsca serdecznie gratuluję – mówi Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

– Po przeprowadzonym procesie wdrożenia do produkcji najnowocześniejszych technologii i maszyn firma przechodzi proces wzbogacenia swojego portfolio o najnowsze zdobycze nauk medycznych i farmaceutycznych. Godło „Teraz Polska” to znak o bardzo dużym prestiżu. Łączy, a przede wszystkim wyróżnia na rynku firmy z polskim kapitałem. Ma bardzo długą historię i bez wątpienia mocną pozycję w świadomości Polaków. Podjęcie decyzji o starcie w Konkursie „Teraz Polska” było zatem bardzo łatwe – mówi Janusz Kozłowski, prezes Colfarm. – Konsekwentna praca całego naszego zespołu sprawiła, że jesteśmy teraz jednym z największych dostawców usług HR w Polsce, osiągamy 600 mln zł przychodów rocznie. To wszystko wydarzyło się na kanwie jakości usług, z których sztandarową jest outsourcing pracowników z zagranicy. Właśnie ta usługa zdobyła Godło „Teraz Polska”. To dla nas ważna nagroda, bo potwierdza, że można nam zaufać – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service SA.

Zakończenie 32. edycji konkursu „Teraz Polska” jest również momentem, od którego można zgłaszać produkty i usługi do 33. edycji.

– Do czasu oficjalnej inauguracji kolejnej edycji Konkursu firma może złożyć ankietę rejestracyjną, która jest rodzajem wstępnej deklaracji udziału w Konkursie. Po inauguracji, która nastąpi jesienią 2022 roku, będzie można przejść do drugiego etapu zgłoszenia, czyli przesłać ankietę weryfikacyjną – tłumaczy Michał Lipiński.

Organizatorzy konkursu zachęcają firmy do zgłaszania produktów i usług, ponieważ Godło „Teraz Polska” jest dla klientów najlepszą i uznawaną przez nich samych wskazówką, że dany produkt lub usługa cechują się najwyższą jakością i polskim pochodzeniem.