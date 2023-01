Bank inwestycyjny Goldman Sachs podniósł prognozę wypełnienia europejskich magazynów gazu na koniec marca 2023 r. z 33 do 52 proc., obniżył też oczekiwaną średnią cenę gazu na hubie TTF w I kwartale z 75 do 70 euro za MWh.

Goldman Sachs obniża prognozę rynkowych cen gazu w Europie /fot. PAP

Spadnie cena gazu z Europie

W opublikowanej we wtorek analizie Goldman Sachs wskazał, że głównym powodem takich zmian w prognozach jest nadspodziewanie ciepła pogoda oraz zdecydowane działania w kierunku oszczędności gazu w Europie. Jak przypomniał bank, efektem tych czynników jest spadek od połowy grudnia cen na TTF o 36 proc., do 74 euro za MWh.

Pogoda sprzyja odbiorcom gazu

Jak podkreśla Goldman Sachs tegoroczna zima jest 4. najcieplejszą kiedykolwiek zarejestrowaną w północno-zachodniej Europie, a temperatura w styczniu jest wyjątkowo wysoka. W ocenie banku konsumpcja gazu w europejskich gospodarstwach domowych w styczniu będzie niższa o 16 proc. od prognozowanej, co przekłada się na zużycie o 100 mln m sześc. dziennie mniej. Za 70 proc. tego spadku odpowiada pogoda, za resztę - działania oszczędnościowe - szacuje bank. Dlatego średnia oczekiwana cena w I kwartale to 70 euro za MWh, a w II kwartale - 88 euro za MWh.

Gdzie jest granica opłacalności?

Goldman Sachs ocenia, że 75 euro za MWh to dziś granica opłacalności produkcji energii elektrycznej z gazu i dopiero trwały spadek ceny w okolice 60 euro za MWh skłoni firmy energetyczne do mocniejszego powrotu do wytwarzania z gazu, a odchodzeniu od węgla.

Według banku, średnia cena gazu latem 2023 r. na TTF będzie wynosić ok. 100 euro za MWh, głównie z powodu zwiększonego popytu w celu zapełnienia magazynów przed kolejnym sezonem.