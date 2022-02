Gowin ostro o Polskim Ładzie. "Przestrzegaliśmy przed tym chaosem"

Polski Ład powinien trafić do kosza – powiedział w sobotę w Poznaniu lider Porozumienia Jarosław Gowin. - Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że to, co nazywane jest Polskim Ładem, w rzeczywistości okaże się antypolskim chaosem - dodał.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 19-02-2022, 13:41

Polski Ład powinien trafić do kosza – powiedział w sobotę w Poznaniu lider Porozumienia Jarosław Gowin. fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Gowin krytykuje Polski Ład

Jak podkreślił, konsekwencją Polskiego Ładu jest drożyzna odbijająca się na poziomie życia polskich rodzin.

"Tylko w styczniu, według oficjalnych danych, zbankrutowało ponad 30 tys. małych firm. To skutek nie tylko obiektywnych czynników międzynarodowych, ale przede wszystkim Polskiego Ładu. Wielokrotnie przestrzegaliśmy, że to, co nazywane jest Polskim Ładem, w rzeczywistości okaże się antypolskim chaosem - tak się właśnie dzieje. Chcemy po raz kolejny zaapelować do rządu, aby jak najszybciej umieścić Polski Ład tam, gdzie jego miejsce - w koszu" - powiedział.

Jak podkreślił, sposób przyjmowania przepisów dotyczących Polskiego Ładu oraz obecne próby jego naprawy poprzez "łatanie łat" to przejaw nieodpowiedzialności za przyszłość polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Drożyzna konsekwencją Polskiego Ładu?

"Straty ponoszą nie tylko przedsiębiorcy, ale i ogół obywateli - konsekwencją Polskiego Ładu jest drożyzna, która odbija się na poziomie życia milionów polskich rodzin" - powiedział.

Lider Porozumienia podkreślił, że krytyka Polskiego Ładu była głównym powodem jego dymisji z funkcji wicepremiera i przejścia Porozumienia do opozycji.

"Żałuję, że Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki szukają teraz kozłów ofiarnych. Zdymisjonowany został minister Kościński, który nie uczestniczył w pracach nad Polskim Ładem. Jarosław Kaczyński tropi jakiś rzekomy spisek wśród urzędników resortu finansów. Ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki nie mogą mówić, że są zaskoczeni negatywnymi skutkami Polskiego Ładu - wielokrotnie osobiście informowałem ich, że skutki będą opłakane" - powiedział.

PiS szuka kozłów ofiarnych porażki Polskiego Ładu?

Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że koalicja rządowa jak najszybciej poprze prezydencką inicjatywę likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. "To jest rozwiązanie, które się nie sprawdziło i naraża Polskę na dotkliwe, już odczuwalne sankcje. Już tracimy dziesiątki, setki milionów złotych z tego tytułu, że wstrzymane zostały środki z KPO. Znak zapytania wisi też nad środkami z nowego budżetu unijnego" - powiedział.

Jak dodał, spora cześć opozycji jest gotowa współpracować z obozem rządowym w celu wypracowania ewentualnych nowych rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Gowin przyjechał do Poznania w związku z przeprowadzonymi wyborami okręgowymi partii. W Wielkopolsce porozumienie liczy ok. 100 osób, ma struktury w większości okręgów regionu - poza okręgiem pilskim.