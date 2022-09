Gowin: Zmiana premiera przed wyborami nie wchodzi w grę

Autor: PAP

Data: 10-09-2022, 15:10

Zmiana na stanowisku premiera przed wyborami nie wchodzi w grę – ocenił prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Miejsce dla swojego ugrupowania Gowin widziałby na jednej z dwóch opozycyjnych list.

Według Jarosława Gowina nie będzie zmiany premiera przed wyborami. / fot. PAP/Volodymyr Tarasov

Gowin wyraził w sobotę w RMF przekonanie, że posłowie jego partii będą przeciw ewentualnej zmianie daty wyborów samorządowych.

Gowin o możliwym przesunięciu wyborów przez PiS

Odnosząc się do zapowiadanego przez PiS planu przesunięcia wyborów samorządowych na 2024 rok Gowin powiedział, że "z jednej strony są pewne racjonalne przesłanki", jak trudność z jednoczesnym rozliczeniem sprawozdań finansowych kandydatów w kampaniach samorządowej i parlamentarnej.

Z drugiej strony wiem, że tak naprawdę przesłanką do przesunięcia terminu wyborów samorządowych jest fakt, iż PiS obawia się, że te wybory, w których ta partia uzyskuje zazwyczaj słabsze wyniki byłaby wsparciem dla partii opozycyjnych. Myślę, że posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko temu rozwiązaniu - powiedział Gowin.

Dodał, że z ośrodka prezydenckiego płyną "sygnały, że ta zmiana jest do zaakceptowania przez prezydenta Andrzeja Dudę, inaczej niż zmiana ordynacji wyborczej", zmierzająca do zwiększenia liczby okręgów. Taka zmiana byłaby według Gowina "sprzeczna z duchem uczciwej, demokratycznej rywalizacji" i prowadziłaby do powstania systemu dwupartyjnego, a na taki system "społeczeństwo polskie jest zbyt pluralistyczne".

Według Gowina nie będzie zmiany premiera przed wyborami

Pytany o możliwe zmiany w rządzie Gowin odparł: "Nie mam takich informacji i nieszczególnie mnie to interesuje". Według Gowina zmiana premiera nie jest prawdopodobna przed wyborami. "Jarosław Kaczyński musiałby w ten sposób przyznać się do błędu, jakim było konsekwentne od wielu lat stawianie na Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że do zmiany premiera mogłoby dojść tylko w sytuacji gwałtownego załamania gospodarczego albo energetycznego. Ale nawet w takiej sytuacji uważam, że Jarosław Kaczyński będzie nadal rozpościerał parasol ochronny nad Mateuszem Morawieckim" - powiedział lider Porozumienia.

Pytany, z jakimi ugrupowaniami zamierza startować w wyborach, Gowin odpowiedział: "Na pewno nie z PiS, tutaj mosty zostały spalone w sposób definitywny. Co do przyszłego kształtu list wyborczych na opozycji, za wcześnie przesądzać". Według Gowina optymalnym rozwiązaniem byłyby dwie listy. "Jedna centrolewicowa, czyli PO plus Lewica, druga bardziej centrowa, z lekkim wychyleniem w prawo, czyli Polska 2050, PSL i tutaj widziałbym też miejsce dla siebie i dla Porozumienia" - zadeklarował.