Firmy sektora spożywczego, które są na wczesnym etapie rozwoju, w tym start-upy, mogą teraz powalczyć w ogólnoeuropejskim konkursie „Growing Further Innovation Awards”, którego pula nagród sięga 100 tys. euro.

Greenman Group szuka innowacyjnych firm i start-upów spożywczych; fot. Pixabay

Growing Further Innovation Awards

Międzynarodowa inicjatywa, realizowana po raz pierwszy przez firmę Greenman Group, ma na celu wsparcie rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw oraz wyróżnienie ciekawych koncepcji i modeli biznesowych w handlu detalicznym w branży spożywczej.

O wyróżnienie firmy mogą ubiegać się za innowacyjne rozwiązania dotyczące każdego etapu łańcucha dostaw, począwszy od produkcji, przez dystrybucję i sprzedaż. Nagrodzone zostaną też wdrożone rozwiązania proekologiczne. Nagrody finansowe wręczone zostaną w 4 kategoriach: „Produkcja i opakowania”, „Dystrybucja”, „Handel detaliczny” i „Redukcja odpadów”. Wyłoniony zostanie też zwycięzca główny.

– Polski rynek spożywczy jest pełen ciekawych rozwiązań, za którymi stoją młode firmy, start-upy i foodtechy. Tym projektem chcemy nagrodzić te przedsiębiorstwa, które odważnie patrzą w przyszłość, wychodzą poza schematy i stawiają na innowacje, a także – co kluczowe – w swoim DNA mają mocno zakorzeniony zrównoważony rozwój – mówi Barbara Wojdełko, CEO w Greenman Poland.

– Sam konkurs ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić rodzime firmy, które na rynku obecne są nie dłużej niż 5 lat lub zatrudniają mniej niż 30 osób. Cała inicjatywa ma bowiem na celu wesprzeć firmy sektora spożywczego, które są na wczesnym etapie rozwoju, ale jednocześnie mają już osiągnięcia i ciekawą wizję przyszłości – dodaje.

Jak zapowiadają pomysłodawcy inicjatywy, zwycięzcy zostaną wyłonieni w kilkuetapowym procesie. Laureatów wybierze międzynarodowe jury, w którym zasiądą eksperci ze świata finansów, inwestycji, przedsiębiorczości, a także środowiska akademickiego. Ogłoszenie laureatów będzie miało miejsce w styczniu 2024 r. w Dublinie.

Wydarzenie będzie platformą, na której firmy aplikujące do „Growing Further Innovation Awards”, będą mogły zaprezentować swoje biznesy, idee i innowacje na forum międzynarodowym, a także pozyskać kontakty i wymienić się doświadczeniami z przedsiębiorcami z całej Europy.

Aplikacje do Growing Further Innovation Awards przyjmowane są do 1 października 2023 r.