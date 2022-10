Organizacje branżowe apelują do Premiera o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych.

Niepewna przyszłość polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności; fot. shutterstock

- Działając w imieniu i na rzecz polskiego sektora producentów i przetworów żywności jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyszłością polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności - piszą Organizacje Branżowe w piśmie adresowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Ceny energii dla przetwórstwa i przechowywania żywności

Jak informują, prace prowadzone nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697), z uwzględnieniem autopoprawki z dnia 18.10.2022 r. (druk nr 2697-A) nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy.

Zdaniem branży, zaproponowane zamiany nie gwarantują zastosowania mechanizmu ceny gwarantowanej dla dużych podmiotów, które są największymi producentami żywności, skupują i przetwarzają najwięcej żywności gwarantując konsumentom bezpieczeństwo dostaw żywności, a rolnikom gwarancję odbioru wyprodukowanych płodów rolnych.

- Musimy wyraźnie zaznaczyć, że brak takiego rozwiązania ograniczy skuteczność całego mechanizmu osłonowego. Spowoduje to, że dla ogromnej grupy podmiotów ceny energii będą znacząco wyższe co przełoży się na ceny żywności. W dalszej konsekwencji spowoduje wygaszanie produkcji, na skutek zbyt wysokich kosztów produkcji, utratę rynków eksportowych, spowodowaną brakiem konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych. W kolejnych krokach oznaczać to będzie, że przetwórcy nie będą w stanie zagwarantować ciągłości odbiorów płodów rolnych od rolników - alarmują Organizacje Branżowe.

Zagrożona ciągłość produkcji

Jak dodają, to właśnie duże przedsiębiorstwa stanowią ponad 60 procent wartości produkcji oraz ponad 70 proc. wartości polskiego eksportu.

- Zawirowania w ciągłości produkcji skutkować będą gigantycznymi stratami zarówno dla sektora rolno-spożywczego, jak i dla samych rolników. Jesteśmy przekonani, że tak potężne zawirowania w łańcuchu produkcji żywności, jej magazynowania i dystrybucji zakończą się katastrofą polskiego sektora żywnościowego. Małe i średnie firmy, które także borykają się z gigantycznymi problemami, nie będą w stanie zaspokoić potrzeb związanych z wyżywieniem naszych obywateli - napisano w piśmie adresowanym do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Ceny energii i gazu dobijają sektor spożywczy

Już teraz firm zrzeszone w organizacjach, informują, że gigantyczne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wielu zakładów, które dotychczas radziły sobie z i tak wysokimi kosztami działalności. Jednak tak ogromne ceny energii i gazu spowodować mogą ich zamknięcie i zaprzestanie produkcji oraz odbioru surowca od rolnika.

Decyzje te prowadzić będą do pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i niepokojów społecznych.

- Dlatego apelujemy do Pana Premiera o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych. Mając na uwadze powyższe wnosimy o dopisane do listy beneficjantów mechanizmu wsparcia podmioty przetwarzające i przechowujące żywność zaliczane do kategorii dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników - czytamy.