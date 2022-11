Grupa Maspex planuje kolejne innowacyjne działania, które wspierają realizację celów zakładanych w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 “Efekt Kolibra”, zwłaszcza w zakresie zmniejszania zużycia wody, energii, gazu i redukcji odpadów.

Grupa Maspex rozwija współpracę ze startupami, fot. PTWP

Grupa Maspex ze wzrostem innowacyjności

- W ostatnich latach zrealizowaliśmy łącznie 108 projektów badawczo rozwojowych. Z tego 52 krajowe były współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i funduszy regionalnych, a 40 realizowaliśmy w ramach konsorcjum EIT Food, w tym część ze startupami. Będąc odbiorcami technologii korzystamy z rozwiązań proponowanych przez innowacyjne firmy. Wdrożyliśmy także projekty typu Scale-up z 15 startupami – to całkiem owocne doświadczenia, a dopiero się rozpędzamy na naszej innowacyjnej ścieżce – mówi Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

Wśród przykładowych wdrożeń są np. aplikacja do badania zachowań i zwyczajów konsumentów. Część innowacyjnych projektów ze startupami wciąż jest w toku, a skończonych i wdrożonych jest dziewięć.

Za innowacje w Grupie Maspex odpowiada interdyscyplinarny dział innowacji, który współpracuje ze wszystkimi działami w firmie, identyfikuje potrzeby, znajduje rozwiązania z rynku od dostawców, instytutów naukowych, uczelni, startupów i innych podmiotów. Dodatkowo inicjuje i prowadzi innowacyjne projekty, a także znajduje na nie finansowanie zewnętrzne.

- Rozbudowa skali działań w zakresie innowacji wymaga dookreślenia strategii, w tym strategii cyfrowej i zielonej transformacji. Ważny jest wzrost kompetencji pracowników w tych obszarach i budowa kultury ciągłego doskonalenia się w organizacji, stałego ulepszania i wprowadzania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań – mówi Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

Dziś dla Grupy Maspex kluczowe jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza w zakresie zużycia wody, energii, gazu, redukcji odpadów. To m.in. rozwiązania pozwalające na magazynowanie energii w związku z budową kolejnych farm fotowoltaicznych dla zakładów, a także tematy związane z gospodarką obiegu zamkniętego np. wykorzystujące systemy pozwalające na recykling produktów ubocznych w procesie produkcji.

- Innowacje zmniejszające wpływ na środowisko to nasze priorytety nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. To także redukcja opakowań, gramatury i ilości. Minimalizujemy wpływ na środowisko w każdym z obszarów, a przykładem są bieżące prace nad systemami zawracania wody do celów nietechnologicznych oraz wdrażanie instalacji fotowoltaicznych dla każdego z naszych zakładów. Obecnie trendami w innowacjach są z jednej strony żywność z prostym i naturalnym składem, z drugiej rozwiązania w zakresie automatyki, robotyzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji i optymalizacji procesów. Kolejna dekada upłynie pod znakiem zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego proekologiczne rozwiązania to nie tylko „moda”, ale konieczność – podkreśla Marta Kutyna-Bakalarska.

W innowacjach ważną rolę odgrywają startupy

Do tej pory Grupa Maspex współpracowała ze startupami krajowymi i zagranicznymi, a innowacje dotyczyły głównie rozwiązań w obszarze nowych technologii, customer marketingu i obsługi klienta. Wzorce innowacji czerpie m.in. ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów Europy Zachodniej i Północnej, szczególnie najbardziej innowacyjnych regionów Finlandii i Skandynawii.

I to właśnie na startupy oferujące rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko firma jest najbardziej otwarta. W ramach nowego naboru w kolejnej edycji programu Poland Prize, Grupa Maspex będzie poszukiwać startupów pod proekologiczne rozwiązania. Firma jest otwarta na współpracę ze startupami także przy wspólnych, dużych projektach, np. współfinansowanych przez NCBiR.

Maspex wspólnie z EIT Food uruchomił ostatnio konkurs Foodhaton „Sustainable packaging”, skierowanemu do autorów innowacyjnych koncepcji zmniejszający negatywne efekty związane z opakowaniami w branży spożywczej.

Jednym z przykładów innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez Grupę Maspex jest Refillomat Pasta Station - projekt marki Lubella realizowany we współpracy z siecią Carrefour oraz firmą Swapp! W jednym z flagowych sklepów Carrefour Arkadia w Warszawie stanął automat do napełniania makaronów Lubella do torebek papierowych, woreczków wielorazowych i opakowań własnych.

Grupa Maspex rozwija również projekty badawcze wspierające zrównoważone rolnictwo i pracuje nad nowymi odmianami pomidora gruntowego, ogórka gruntowego, pszenicy durum, jabłka czerwonomiąższowego oraz udoskonaleniem procesu kiszenia.