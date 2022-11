Biznes i technologie

Grupa Żabka rusza z programem akceleracyjnym Foodtech Lab

Autor: AW

Data: 21-11-2022, 11:57

Innowacyjne produkty spożywcze, alternatywne źródła białka czy rozwiązania wspierające recykling i wielokrotne użycie. To tylko niektóre z obszarów programu akceleracyjnego Foodtech Lab, uruchomionego przez Grupę Żabka. Projekt skierowany jest do startupów z całej Europy, a najbardziej innowacyjne firmy będą mogły zrealizować pilotażowe wdrożenia swoich rozwiązań w ramach ekosystemu Grupy Żabka. Rekrutacja trwa do 30 listopada.

Żabka rusza z programem akceleracyjnym Foodtech Lab; fot. mat. pras.