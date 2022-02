GUS: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2% rdr

Według wstępnych danych w styczniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,9% - informuje Główny Urząd Statystyczny.

fot. shutterstock

Przypomnijmy, w grudniu 2021 r. inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 5,3 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 8,6 proc. r/r. – poinformował NBP. Wskaźnik liczony po wyłączeniu cen żywności i energii wyniósł w grudniu 2021 r. 5,3 proc. wobec 4,7 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 8,5 proc., wobec 7,5 proc. miesiąc wcześniej, a wskaźnik liczony po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w grudniu 6,7 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 6,4 proc., wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

Galopujący poziom inflacji

Inflacja uderza w konsumentów i sieci handlowe w Polsce. Przedświąteczne promocje częściowo złagodziły wzrost cen produktów żywnościowych, ale już w styczniu koszty zakupów spożywczych mocno poszybowały w górę.

Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy® autorstwa ASM Sales Force Agency, w ciągu roku ceny produktów tłuszczowych skoczyły o prawie 40%, nabiału o niemal 15% a używek i alkoholu o blisko 14%. Kolejne miesiące pokażą, czy wprowadzone właśnie rozwiązanie w postaci obniżenia podatku VAT na żywność, złagodzi wpływ inflacji na portfele Polaków.

W styczniu br. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy® przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka na poziomie 238,64 zł. To wzrost na poziomie 11,08 zł, czyli o 5% w porównaniu do grudnia 2021 r. Dodatkowo, z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 10 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w styczniu br. były wyższe niż w grudniu ub. r. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl (12,71%).

Morawiecki: Przez inflację rolnicy cierpią bardziej niż inne grupy społeczne

Rolnicy cierpią z powodu wzrostu cen być może bardziej niż inne grupy społeczne ze względu na "szaleństwo" na rynku nawozów. Niestety, to szaleństwo zafundowane nam przez prezydenta Władimira Putina - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Ocenił, że rolnicy cierpią z powodu wzrostu cen być może bardziej niż inne grupy społeczne ze względu na "szaleństwo" na rynku nawozów. "Niestety, to szaleństwo zafundowane nam przez prezydenta (Rosji, Władimira) Putina. Wychodzimy tym trudnościom naprzeciw. Dzięki +Tarczy Inflacyjnej+ rolnicy zaoszczędzą na paliwie. Znieśliśmy też VAT na nawozy, ale to ciągle za mało, zwłaszcza, że na tej uldze nie zyskają rolnicy, którzy rozliczają VAT. Złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o możliwość dopłat do nawozów i walczymy, żeby pozytywna decyzja zapadła jak najszybciej" - mówił premier.