Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych po III kw. 2022 roku wzrósł o 18,4 proc. rdr do 161.687,8 mln zł - podał GUS.

GUS opublikował wyniki finansowe netto przedsiębiorstw niefinansowych. / fot. PTWP

GUS analizuje wyniki finansowe przedsiębiorstw

Wynik finansowy netto wyniósł 191,4 mld zł i był wyższy o 18,4 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 221,8 mld zł i był wyższy o 40,9 mld zł od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku, a strata netto wyniosła 30,4 mld zł i zwiększyła się o 11,2 mld zł w skali roku.

Zysk netto wykazało 78,7 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,9 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 86,1 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 89,2 proc. przed rokiem).

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,5 proc. jednostek (przed rokiem 82,5 proc.), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 86,1 proc. (wobec odpowiednio 88,5 proc. przed rokiem).

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 224,6 mld zł i był wyższy o 46,7 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,7 mld zł i był niższy o 21,9 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (2,4 mld zł wobec 14,5 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku).

W których sektorach gospodarki firmy zyskały, a w których straciły?

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (z 6,8% do 17,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 6,1% do 9,6%), pozostałej działalności usługowej (z 3,1% do 6,0%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 4,1% do 4,7%) oraz w budownictwie (z 6,0% do 6,1%).

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (z 17,7% do 10,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 9,8% do 7,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,9% do 5,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 7,1% do 5,5%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 7,0% do 6,0%), przetwórstwie przemysłowym (z 6,1% do 5,2%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 9,3% do 9,0%). W handlu; naprawie pojazdów samochodowych wskaźnik rentowności obrotu netto pozostał na poziomie notowanym rok wcześniej (3,6%).