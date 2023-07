Polski producent alternatywnego białka, tłuszczu oraz ekologicznego nawozu pochodzenia owadziego, zapewnił w ten sposób środki na realizację wszystkich strategicznych projektów. Produkcja w nowym zakładzie powinna ruszyć w pierwszym półroczu 2024 roku, ale już teraz spółka pracuje nad długoterminowymi umowami sprzedaży.

HiProMine zawarła z BGK umowę dotyczącą kompleksowego finansowania, w tym m.in. długoterminowego kredytu inwestycyjnego z gwarancją KUKE o wartości 32,37 mln euro (ok. 143 mln zł). Środki posłużą realizacji strategicznych inwestycji, które obejmują budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcji materiałów paszowych w Karkoszowie (woj. lubuskie) oraz nowej Centrum Genetycznego owadów w Robakowie (woj. wielkopolskie).

- Pozyskanie przez nas kredytu zabezpiecza nasze potrzeby finansowe związane ze skalowaniem biznesu. Właściwie całość tej kwoty będzie przeznaczona na budowę fabryk, które co chciałbym podkreślić, już powstają. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie 2024 r. rozpoczniemy produkcję w nowych zakładach. Oczywiście już dziś pracujemy nad długoterminowymi umowami, które zapewnią nam skokowy wzrost sprzedaży. Dość powiedzieć, że wszystko co mieliśmy przewidziane do sprzedaży na ten rok zostało już sprzedane. Popyt na nasze produkty - białko i nawozy - wielokrotnie przekracza podaż. Nie jesteśmy w stanie sprostać zamówieniom i dlatego budowa fabryki, a potem kolejnych jest w pełni uzasadniona biznesowo. Cieszę się, że BGK docenił naszą strategię i perspektywiczny rynek, na którym działamy, wspierając nasz rozwój. Mamy szansę na to, aby polskie przedsiębiorstwo HiProMine stało się globalnym graczem

- podkreśla prof. Damian Józefiak, założyciel i wiceprezes HiProMine SA.