Hitowe kampanie marketingowe 2022. Zobacz trzy najgłośniejsze

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 23-12-2022, 12:52

Kampanie marketingowe branży spożywczej i HoReCa 2022. Marek Myślicki, Chief Growth Officer w agencji Stor9_ i portalspozywczy.pl zaprasza na subiektywny przegląd.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_/fot. materiały prasowe

Kampanie marketingowe branży spożywczej i HoReCa

- Kampanią od której chciałbym zacząć to zdecydowanie Kabanosy Tarczyński jako przykład świetnego odnajdywania się w świecie TikTok’a. Muszkieterowie znani z reklamy TV zawładnęli tą platformą i zaprosili do zabawy użytkowników. Efektem są doskonałe liczby pod publikacjami i rozpoznawalny brand hero, którego na pewno zobaczymy jeszcze nie raz. Platforma ma duży potencjał do tego, by kontynuować ją z powodzeniem w przyszłości, np. komunikując kolejne warianty smakowe - mówi Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_.

- Ten sam brand, lecz inny produkt – parówki. Spot TVC zrealizowany w stylistyce Grand Budapest Hotel ma w sobie dowcip oraz to, za co kochamy reklamy Burger Kinga, umiejętność subtelnego zagrania na nosie konkurencji. Może to przypadek, jednak wierzę, że w poniższym dialogu zastosowano zaczepną grę słowną, która nie jest często spotykana w reklamach z tego segmentu.