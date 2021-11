IFS: Właściwe pobieranie i interpretacja danych są bezcenne (wideo)

Firmy FMCG pod względem potrzeb dotyczących cyfryzacji nie różnią się od firm z innych branż. Większość firm z branży spożywczej jest już w pewnym stopniu dotknięta cyfryzacją - mówi Jaromir Paszek z firmy IFS.

- Myślę, że jesteśmy na takim etapie rozwoju, że trzeba będzie teraz większość tych danych odpowiednio wykorzystać. Ponad to, co dają zwykłe systemy transakcyjne, które gromadzą dane, otrzymujemy dane w takich ilościach, że można o nich mówić bigdata. Trzeba je w jakiś sposób obrobić. To tego służą rozmaite wynalazki, które pomagają człowiekowi ogarnąć praktycznie nieskończoną ilość danych i z wizualizować tak, abyśmy mogli z nich jak najlepiej skorzystać i je zinterpretować - mówi Jaromir Paszek.

Firmy oczekują mapy przyszłych rozwiązań

Zapytany czego firmy mogą oczekiwać od dostawców rozwiązań, powiedział, że w zależności od tego na jakim etapie rozwoju jest firma rozpoczynająca rozmowy z dostawcą IT, takie też są potrzeby. - Chciałbym się skupić na nowoczesnych firmach, które pytają nas od Road Mapę - o rozwiązania, które nie są dostępne dzisiaj, ale będą za trzy, cztery czy za pięć lat. Pokaż mi co przewidujesz w swojej ścieżce rozwojowej, a ja powiem Ci czy będę chciał to kupić. To bardzo istotne, bo technologia tak szybko się zmienia, że firmy mniejsze czy też gorzej przygotowane proponują rozwiązania zamknięte. Elastyczność na różnego rodzaju integracje z często bardzo wyspecjalizowanymi rozwiązaniami, z drugiej budowa szerokiej platformy funkcjonalnej, to jest must have dzisiaj - uważa.

Barierą jest pobieranie danych

Podkreśla, że polskie firmy są zdigitalizowane w różny sposób. Barierą jest pobieranie danych i ich rejestracja, bo żaden system informatyczny nie będzie dobrze odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa jeżeli te dane będą zafałszowane. - Jeśli nie ma automatyzacji i pobierania danych bezpośrednio z linii produkcyjnych i człowiek jest odpowiedzialny za wprowadzanie tych danych, to oczywiście rodzą się błędy. Połączenie systemu informatycznego z jak najmniej usterkowym pobieraniem danych będzie driverem do otrzymania właściwego wyniku i możliwości późniejszej interpretacji zdarzeń - ocenia Jaromir Paszek.

Branża IT skorzystała na covidzie

Uważa, że branża IT skorzystała na covidzie. Stała się beneficjentem tego. - Okazało się, że nasi pracownicy produkcyjni - programiści, konsultanci - bardzo łatwo przeszli do trybu pracy zdalnej i przekonali klientów do takiej współpracy. Okazało się, że przy tego rodzaju produktach jest możliwe przeprowadzenie procesu wdrożenia w 90-ciu procentach bez bezpośredniego spotkania.

Dodatkowo, beneficjent tej sytuacji są firmy, które oferują swoje rozwiązania w chmurze. Odpowiedzialność, którą zrzucamy na dostawcę chmurowego wpływa na poczucie bezpieczeństwa inwestycji.

Dodatkowo, dla wielu właścicieli namacalna stała się wartość informacji, która niezależnie od obecności pracownika w firmie, jest obecna w systemie. To, że system informatyczny gromadzi dane i je przechowuje stało się dużą wartością dodaną - puentuje Jaromir Paszek.