Ilu Polaków skorzystało z wakacji kredytowych?

Autor: PAP

Data: 01-09-2022, 09:38

Klienci banków mogą od 29 lipca składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku.

Ilu Polaków skorzystało z wakacji kredytowych? Fot. shutterstock

Ile osób skorzystało z wakacji kredytowych?

"Na dzień 30 sierpnia 2022 r. sektor bankowy zaraportował do bazy BIK 876 tys. rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 228 mld zł. Zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5 proc. spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58 proc. ich wartości do spłaty" - poinformowało BIK w informacji prasowej.

Jak zauważa BIK, przeciętnie korzystający z wakacji mają scoring (ocenę) na poziomie 83,4 punktów na 100.

Zgodnie z danymi BIK na koniec sierpnia 30 sierpnia br. banki zaraportowały do Biura Informacji Kredytowej skorzystanie z wakacji kredytowych przez 1,5 mln osób, czyli 44 proc. spośród 3,4 mln uprawnionych. Jak wskazano, są to osoby, "które z pewnością znają wartość i znaczenie dobrej historii oraz wiarygodności kredytowej".

Dodano, że 0,1 proc. wartości kredytów, dla których klienci wzięli wakacje kredytowe, ma opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni, podczas gdy na pozostałych złotowych kredytach mieszkaniowych wskaźnik ten wynosi 5,5 proc.

Jak wynika z danych BIK, z wakacji kredytowych w największym stopniu skorzystały osoby, którym raty kredytów mieszkaniowych wzrosły najbardziej. Doskwiera to zwłaszcza osobom, które zaciągały mieszkaniowe kredyty złotowe w ciągu ostatnich czterech lat.

BIK podało, że dla kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019 udział wakacji kredytowych to 52,5 proc., dla kredytów z lat 2021-2022 to 53,7 proc., a dla kredytów z lat 2008-2010 to 10 proc.

Klienci banków mogą od lipca składać wnioski o wakacje kredytowe

"Fakt korzystania z zawieszenia spłaty rat jest odnotowywany w bazie BIK, podobnie jak inne zdarzenia dotyczące naszych zobowiązań finansowych, które przekazują banki. Adnotacja o objęciu danego kredytu mieszkaniowego wakacjami kredytowymi będzie widoczna w Raporcie BIK, przy informacjach o tym kredycie. W momencie powrotu do spłaty rat i zakończenia wakacji kredytowych, taka informacja również zostanie odnotowania w Raporcie BIK. Informacja będzie neutralna i nie będzie miała wpływu na ocenę punktową BIK" - tłumaczy BIK.

BIK przypomina, że każdy, kto skorzystał z "wakacji kredytowych" i chce się upewnić, że jego historia kredytowa właściwie uwzględnia ten fakt, powinien zajrzeć do swojego Raportu BIK.

Klienci banków mogą od 29 lipca składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie osiem miesięcy w tym i przyszłym roku. Spłatę kredytu można zawiesić na dwa miesiące w trzecim i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.