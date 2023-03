W kolejnych miesiącach inflacja CPI obniży się, a przed końcem roku osiągnie jednocyfrowe poziomy, jednak inflacja bazowa pozostanie wysoka - ocenili ekonomiści, odnosząc się do piątkowych danych GUS.

Ceny żywności dalej rosną. / fot. JS

Eksperci: powody spadku CPI są mało optymistyczne

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły rdr o 16,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc.

"Zgodnie z oczekiwaniami inflacja CPI obniżyła się w marcu - do 16,2 proc. rdr (...) z 18,4 proc. rdr w lutym. Wstępne szacunki GUS wskazują na wzrost cen o 1,1 proc. mdm wobec 1,2 proc. mdm w lutym, więc inflacja pozostaje rozpędzona" - skomentowali dane GUS Rafał Benecki i Adam Antoniak z ING Banku Śląskiego.

Ich zdaniem powody spadku CPI są mało optymistyczne. Wskazali na odwrócenie wojennych zakupów paliwa, które rok temu wywołały niemal 30-proc. skok cen. "Dzisiaj roczna inflacja w tej kategorii spadła z 30,7 proc. rdr do 0,2 proc. rdr. Drugi powód to spadek cen regulowanej energii i rocznej inflacji w tej kategorii do odpowiednio 26,0 proc. rdr z 31,1 proc. rdr." - podali.

Żywność wziąż drożeje

Jak zauważyli analitycy, wciąż drożeje żywność. "W porównaniu do lutego ceny w tej kategorii zwiększyły się o 2,3 proc., po wzroście o 1,8 proc. mdm miesiąc wcześniej, do czego w naszej ocenie przyczyniły się wzrosty cen warzyw i mięsa. Dodatkowo inflacja bazowa przyspieszyła. Podtrzymujemy szacunek marcowej inflacji bazowej (z wyłączeniem cen żywności i energii) na poziomie 12,3 proc. rdr wobec 12,0 proc. rdr w lutym" - wskazali ekonomiści banku.

W ich opinii marzec przyniósł początek trendu dezinflacyjnego, ale obecnie kluczowe będzie obserwowanie jego tempa (zmiany cen mdm) oraz kształtowanie się inflacji bazowej, "która najprawdopodobniej będzie +lepka+ i uporczywie wysoka". Dodali, że również marcowe dane z innych krajów UE sugerują, że spadek inflacji to dotychczas głównie efekt wysokiej bazy statystycznej na cenach energii.

"W kolejnych miesiącach inflacja CPI obniży się a przed końcem roku osiągnie jednocyfrowe poziomy, jednak inflacja bazowa pozostanie wysoka" - szacują eksperci ING.

Jak przypomnieli, marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że w scenariuszu braku zmian stóp inflacja CPI wraca do celu w 2025. "W takim otoczeniu nie znajdujemy uzasadnienia dla oczekiwań rynkowych na obniżki stóp w 2023" - podali ekonomiści. W ich ocenie do końca tego roku nie będzie warunków do poluzowania polityki pieniężnej NBP.

"Obawiamy się jednak scenariusza stagflacyjnego, rośnie ryzyko credit crunch w USA, które może pogorszyć perspektywy wzrostu gospodarczego w USA ale również Eurolandzie oraz osłabić polski eksport, który miał być główny motorem wzrostu w Polsce, w 2023 roku" - przekazali Benecki i Antoniak.