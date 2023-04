Dlaczego inflacja doszła do takiego poziomu jaki jest obecnie, w jakim stopniu przyczyniły się do tego czynniki zewnętrzne, a w jakim wewnętrzne, w jaki sposób można skutecznie walczyć z inflacją, kiedy znajdzie się ona w ramach celu inflacyjnego NBP - na te pytania odpowiadali prelegenci debaty pt. Inflacja, która odbyła się w ramach EEC 2023.

Prelegenci debaty pt. Inflacja, która odbyła się w ramach EEC 2023

Debatę prowadził Tomasz Prusek, publicysta ekonomiczny, prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj.

3 przyczyny inflacji

Prof. Eugeniusz Gatnar, kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek zarządu NBP w latach 2010-2016, członek RPP w latach 2016-2022 wskazał 3 przyczyny inflacji:

Po pierwsze zbyt niskie stopy procentowe - poziomie 0,1% były nieadekwatne do wewnętrznej presji inflacyjnej. Drugą przyczyną były oszczędności Polaków, zgromadzone dzięki rządowym tarczom antyinflacyjnym. Jak podkreślił profesor, dzięki wsparciu Rządu Polacy utrzymali miejsca pracy, otrzymywali wynagrodzenie i odłożyli ok. 120 mld. złotych, które starali się “jakoś uruchomić” kiedy w kwietniu 2021 r. skończył się III lockdown i wrócił optymizm konsumencki. - Trzecia przyczyna to bagatelizacji inflacji przez większość Rady - mówił prof. Gatnar. - Koledzy mówili, że inflacji nie będzie, a jeśli będzie to sama spadnie, stopy procentowe do końca kadencji się nie zmienią - to powodowało odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych i presję popytową. A zatem początek inflacji, którą teraz obserwujemy, ma charakter popytowy, wewnętrzny; gdybyśmy podnieśli stopy być może udałoby się ten impet inflacji ograniczyć.

Prof. Eugeniusz Gatnar, kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. Elżbieta Chojna-Duch, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 1994-1995 oraz 2007-2010, członek RPP w latach 2010-2016, doradca prezesa NBP odniosła się do wypowiedzi prof. Gatnera:

- Wydaje mi się, że nie można pojedynczo traktować polikryzysu - wyjaśniała prof. Chojna-Duch. - Mieliśmy 3 kryzysy, które się na siebie nakładały i spowodowały konieczność tak dużego podniesienia stóp procentowych. Pandemia dostarczyła zupełnie innych uwarunkowań, zwłaszcza to, co nastąpiło to, co nastąpiło po lockdownie: płynność, która została zwiększona, być może naruszyła tą sferę inflacyjną, ale zaraz na to nałożył się kryzys energetyczny, co stłumiło popyt; pojawiły się negatywne szoki podażowe, nie tylko ceny energii, ale wszystko, co przekłada się na ceny. - Stopy procentowe podniesiono jedenastokrotnie w sposób rozważny, moim zdaniem doskonały na ten okres - chwaliła profesor Uniwersytetu Warszawskiego. - W tej chwili jest “płaskowyż” inflacyjny, czekamy na reakcję: reakcja pojawia się w ciągu 1,5 roku, po tym okresie możemy spodziewać się spadku inflacji. Tak czy inaczej inflacja spada. - Jeszcze raz podkreślam: decydujący wpływ tego impulsu uruchamiającego inflację w Polsce i wszędzie indziej to są nośniki energii i indukowane przez rosnące ceny energii dostosowywanie się przez rosnące koszty produkcji wszystkich innych cen w gospodarce narodowej. Czynniki wewnętrzne, podażowe, miały wpływ tylko przez moment - mówiła prof. Chojna-Duch.

Prof. Elżbieta Chojna-Duch, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW



Inflacja wymknęła się spod kontroli i bardzo trudno będzie doprowadzić do jej ograniczenia

- Mieliśmy moment, gdy wszyscy wpadli w panikę: były obniżki stóp procentowych, tarcze antycovidowe, ale moim zdaniem zabrakło refleksji, co się będzie działo potem - powiedział Ludwik Kotecki, obecny członek Rady Polityki Pieniężnej.

Jak dodał, kiedy już oswoiliśmy się z pandemią, popyt na gospodarkę napłynął i zaczęły ceny rosnąć.

- Dziś mamy drugą rocznicę przekroczenia celu inflacyjnego - wydaje mi się, że zabrakło wyobraźni i komunikacji: społeczeństwu wmówiono, że inflacja nie jest problemem, że będzie przejściowa. Po dwóch latach wiemy, że to było nieprawdą - inflacja wymknęła się spod kontroli i bardzo trudno będzie doprowadzić do jej ograniczenia - projekcja NBP pokazuje, że do 2025 r. nie mamy osiągnięcia celu inflacyjnego - dodał.

Ludwik Kotecki, obecny członek Rady Polityki Pieniężnej

- Gdybyśmy nie wprowadzili tak daleko idącej interwencji w czasie epidemii, to nie udałoby się utrzymać płynności w firmach i poziomu zatrudnienia, co przełożyłoby się na daleko idące koszty społeczne i gospodarcze - odpierał zarzuty sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dr Artur Soboń. - Trudno, żeby państwo zachowało się inaczej: jeśli państwo zamknęło gospodarkę, musiało jednocześnie przeprowadzić interwencję w postaci utrzymania przy życiu przedsiębiorców w postaci transferów wydatków publicznych - mówił.

- Czy my te transfery nadmiernie rozbudowaliśmy? Niespełna 50% naszego długu w relacji do PKB to nie jest jakaś miara, która by nas negatywnie odróżniała od innych państw europejskich: my jesteśmy jednak dużo poniżej tych 85% średniej w UE. Ta relacja długu do PKB pokazuje, że nie prowadzimy nadmiernie rozrzutnej polityki fiskalnej - wyjaśniał Artur Soboń. - Wzrost gospodarczy pokazuje, że szoki zewnętrzne, które się na siebie nałożyły, są krótkotrwałe i jednak płytkie, a gospodarka ma zdrowe fundamenty. To, że zaimportowaliśmy sobie te zjawiska z zewnątrz - bo stawiam tezę, że conajmniej 2/3 inflacji to jest import zewnętrzny - to jest coś, z czym mierzą się wszystkie państwa UE. Fakt, że udało się utrzymać te fundamenty pozwala, z ostrożnym, ale jednak, optymizmem patrzeć w przyszłość: nie potwierdziły się prognozy, że będziemy mieli ponad 20% inflacji, nie potwierdzi się również to, że będziemy mieli recesję w tym roku - deklarował wiceminister finansów - podsumował.

sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dr Artur Soboń



"Myśmy tę inflację trochę wyhodowali"

Michał Dybuła, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, główny ekonomista Banku BNP Paribas powiedział, że absolutnie nie krytykuje tego, co Rząd zrobił w roku 2020.

- Przecież nikt wtedy nie wiedział, jakie będą skutki gospodarcze globalnej pandemii - mówił dyr. Dybuła. - Wydaje mi się, że ta reakcja i przede wszystkim szybkość działania była jak najbardziej adekwatna. Problem jest po stronie polityki fiskalnej, która zbyt późno zaczęła reagować na ożywienie, ponieważ gospodarka szybciej, niż można się było spodziewać, dostosowała się do nowych warunków, zresztą nie tylko w Polsce; w warunkach ożywienia popytu i uruchomienia tych nowych oszczędności dosypywanie dodatkowych środków w postaci transferów socjalnych było z punktu widzenia inflacji przeciwskuteczne - dodał.

Główny ekonomista BNP Paribas nie zgodził się z tezą min. Sobonia, że główną przyczyną inflacji w Polsce są czynniki zewnętrzne.

- Myśmy tę inflację trochę wyhodowali, bo stricte lokalny czynnik, który podbija ceny, czyli presja na wynagrodzenia, rozpoczęła się przed pandemią i wciąż trwa - mówił Dybuła. - Nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń minus potencjalne tempo rocznej produktywności naszej gospodarki kształtowało się w okolicach 3% na przestrzeni ostatnich 12 lat. Mamy prostą matematykę: jeśli mamy wzrost wynagrodzeń sięgający 12%, odejmiemy od tego 3%, wyjdzie nam 9%. Tak więc z inflacji bazowej, która przekracza 12% przynajmniej 9% to jest czynnik lokalny, nie mający związku z szokami podażowymi - mówił.

Michał Dybuła, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych, główny ekonomista Banku BNP Paribas



"Pracownicy próbują nadgonić inflację. Pracodawcy mogą zaspokoić te potrzeby"

Paweł Umiński, ekspert Instytutu Finansów, odpowiedział na pytanie o roli presji płac jako przyczynie inflacji.

- Na razie mamy do czynienia ze spadkiem realnych wynagrodzeń - mówił Paweł Umiński. - Z projekcji inflacji NBP wynika, że Bank stawia na wygaszenie inflacji bazowej właśnie tym kanałem, a nie kanałem zwiększenia bezrobocia: na razie obserwujemy tutaj “chomikowanie” zatrudnienia, ze względu na to, że jeszcze przed covidem było bardzo trudno o nowych pracowników. - Oczywiście, inflacja jest zawsze redystrybucją dochodów - wyjaśniał ekspert IF. - Wzrost cen, który obserwujemy, nie wpada w czarną dziurę, lecz płynie do tego, kto te ceny podniósł: jeśli komuś rosną koszty to obserwujemy przepływ tej “górki” do kolejnych osób. Szczególnie istotna jest tu redystrybucja dochodów, wynikających ze wzrostu cen nośników energii, z Polski za granice. Nie zmienia to sytuacji, że pracownicy, mając po temu świetne warunki, próbują nadgonić inflację. Pracodawcy mogą zaspokoić te potrzeby pracowników, i w ten sposób weszliśmy w wyścig, którego obrazem jest inflacja bazowa - mówił.

Paweł Umiński, ekspert Instytutu Finansów



Inflacja bazowa w Polsce

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń powiedział, że jest pokusa, by inflację bazową odrywać od czynników zewnętrznych: jeśli mamy rosnące ceny np. usług to jednak kluczowe znaczenie miały rosnące ceny energii czy gazu; na wzrost kosztów transportu kluczowy wpływ miały rosnące ceny paliw. - Czynniki zewnętrzne są cały czas dominujące w stosunku do naszej polityki pieniężnej - mówił Artur Soboń.

Ludwik Kotecki powiedział, że inflacja usług w 2021 r. to było ponad 7%, podczas gdy średnia w państwach UE wynosiła poniżej 2%. Również inflacja bazowa była w Polsce najwyższa w UE - ceny energii miały na nią wpływ, ale to jest ta część inflacji na którą polityka fiskalna ma wpływ. Obecnie inflacja bazowa rośnie w Polsce, 12,3% po marcu, prawdopodobnie będą jeszcze niewielkie wzrosty, a niższa powinna zacząć być w drugiej poł. roku.

Z twierdzeniami Koteckiego nie zgodziła się prof. Chojna-Duch: - Polska inflacja nie była najwyższa: Kraje bałtyckie miały ją wyższą, Czechy miały ją wyższą, mimo że podniosły stopy procentowe dużo wcześniej niż Polska - mówiła profesor.

- Mówicie państwo o roku 2021. Chciałabym zwrócić uwagę na prognozy inflacyjne: ceny nośników energii wzrosły o więcej niż 35% - w prognozach inflacyjnych przewidziano 2,9%. Nikt nie ma szklanej kuli, nikt nie mógł przewidzieć wybuchu wojny na Ukrainie, nikt nie mógł przewidzieć, że ceny inflacyjne wybuchną tak nagle i będą powodowały wielopiętrowe, kaskadowe skutki, które odczuwalne będą na całym świecie - zdecydowanie stwierdzała profesor.

Ceny energii i żywności "rozlały się na kategorie bazowe"

Prof. Gatnar zgodził się z wiceministrem Soboniem, że ceny energii i żywności “rozlały się na kategorie bazowe”, a więc część inflacji bazowej pozostaje pod wpływem tego, co dzieje się w kategoriach niebazowych, ale zwrócił uwagę na to, że dobra sytuacja gospodarstw domowych w rozumieniu ilości pieniędzy do dyspozycji powoduje, że firmy bezkarnie i frywolnie podwyższają ceny nie widząc bariery popytowej. Dane mówiące o tym, że sprzedaż detaliczna spadła w marcu nie oddają wiarygodnie sytuacji popytowej, ponieważ są to dane rok do roku, a trzeba pamiętać, że w marcu 2022 r. mieliśmy napływ uchodźców z Ukrainy i kupowaliśmy wiele rzeczy, by im pomóc. Zdaniem profesora, ciekawy jest pomysł podatku od nadmiarowych zysków, które firmy osiągają wykorzystując wyżej opisaną sytuację.

Michał Dybuła przyznał, że firmy w ostatnich dwóch latach osiągały bardzo wysoką zyskowność, natomiast dotyczyło to tylko firm z początku i końca łańcucha dostaw, czyli firm energetycznych i detalistów. Mogły to zrobić ponieważ był wysoki popyt napędzany przez dobrą sytuację na rynku pracy i związane z tym wysokie wynagrodzenia, ale także przez transfery socjalne na które przeznaczono w ubiegłym roku 23% PKB. Natomiast problemem jest to, że wskaźniki rentowności nie poprawiły się w branżach produkcyjnych, szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki.

Inflacja - jak to jest z tym płaskowyżem?

Druga część debaty poświęcona była sposobom walki z inflacją. O to, w którym momencie jesteśmy, jeśli chodzi o działanie za pomocą stóp procentowych red. Prusek zapytał Ludwika Koteckiego.

- Niestety Rada uznała, że po wrześniu 2022 r już nie należy zaostrzać polityki fiskalnej, bo inflacja wejdzie na “płaskowyż” i potem już będzie tylko lepiej - wyraził ubolewanie min. Kotecki. - Sześć miesięcy później widać, że tak się nie stało. Oczywiście, inflacja będzie się obniżać, bo efekty bazowe są silne - gdyby ceny nie zmieniły się w marcu, inflacja byłaby o 3 pp. niższa tylko z powodu efektu bazowego - mówił.

Członek RPP powiedział, że Rada powoli zmienia swoją ocenę sytuacji i nie ma już mowy o obniżce stóp procentowych. Na razie jest za wcześnie na to, szczególnie, że polityka fiskalna była luzowana w ub. roku, deficyt został podwojony a w tym roku wciąż będzie wzrastał. To oznacza, że większy ciężar walki z inflacją spada na politykę fiskalną.

Prof. Gatnar powiedział, że rozumie Rząd w jego działaniach pomagających Polakom, ponieważ najsilniej odczuwają inflację najbiedniejsze gospodarstwa domowe, dla których inflacja wynosi nie 16% ale 30%, bo o tyle zdrożało masło i pieczywo. Rząd wybrał drogę wspierania Polaków i to jest w porządku. Natomiast po drugiej stronie jest polityka pieniężna, która w tym momencie powinna być bardziej restrykcyjna.

- Policy mix, czyli współdziałanie polityki fiskalnej i polityki pieniężnej: jeśli jedni, czyli Rząd, luzują, to drudzy, czyli RPP, zacieśniają - mówił profesor. - Byłem zdziwiony, że Rada tak szybko zakończyła ten cykl, ja bym jeszcze dłużej wykonywać te podwyżki, gdzieś to poziomu 7,5%, żeby te transfery zamortyzować. Tym bardziej, że ze zwrotu podatku PIT do gospodarstw domowych trafiło 20 mld. złotych.

40 mld zł na tarcze antykryzysowe

Wiceminister Artur Soboń powiedział, że koszt samych tarcz antykryzysowych tylko w roku 2022 wyniósł 40 mld. zł. To powoduje, że deficyt jest rosnący, i będzie wyższy w roku bieżącym. Są dwa zasadnicze powody tego: bezpieczeństwo - bo wydajemy ponad 4% PKB na podniesienie poziomu bezpieczeństwa (1 pp. PKB to ponad 30 mld. zł.) oraz osłony socjalne.

- Choćby nas dogmatyczni liberalni ekonomiści zniechęcali do podążania tą drogą, to my z tej drogi nie zejdziemy - deklarował wiceminister finansów. - Jesteśmy przekonani, że jeśli inflacja najbardziej uderza w osoby najsłabsze, to do tych osób należy kierować największą pomoc. Ta pomoc ma w niektórych elementach bardziej selektywny charakter, w innych powszechny - bo np. nie da się rezygnując z VAT na paliwa kierować tej pomocy tylko do biednych. Ale jeśli ktoś mówi, że pomoc jest zbyt szeroka, niech wskaże, z czego powinniśmy zrezygnować - mówił minister.

Odnosząc się jeszcze do kwestii podatkowych minister Soboń powiedział, że odciążenie przedsiębiorców poprzez obniżkę PIT i wzięcie przez państwo na siebie części presji na wynagrodzenia sprawiło, że zaliczki nie pokrywają się z faktycznymi zobowiązaniami podatkowymi, ale to był dobry ruch ze strony rządu.

Minister powiedział, że w nowym Taxing Vages OECD jest pokazane, że klin podatkowo-składkowo-transferowy dla rodziny i dla singla jest w Polsce w roku 2022 lepszy o 22 pp. niż w 2015 r. , więc to nie jest tak, że polityka podatkowa nie realizuje żadnych celów.

"Każde krótkookresowe działanie zwalczające inflację jest jednocześnie impulsem inflacyjnym"

Paweł Umiński zwrócił uwagę na “przeklętą” sytuację w jakiej znajduje się rząd prowadzący walkę z inflacją krótkookresowo, ponieważ każde krótkookresowe działanie zwalczające inflację jest jednocześnie impulsem inflacyjnym. Jako przykład takiego działania ekspert Instytutu Finansów podał wakacje kredytowe.

- Jest jeszcze jednak inny mechanizm zwalczania inflacji długookresowo, są to inwestycje publiczne - mówił Umiński. - Jeśli dziś narzekamy na to, że driverem inflacji są ceny, to my jesteśmy w stanie te ceny energii zmniejszyć ale tylko poprzez wzmożenie inwestycji publicznych w sektor energetyczny. Więc żeby zmniejszyć inflację w przyszłości musimy zwiększyć ją dziś - mówił.

Zerowa stawka VAT na żywność zostaje

Minister Soboń został zapytany o to, kiedy mechanizmy wsparcia finansowego obywateli zostaną wycofane. Powiedział, że niektóre wygasają, inne są zamieniane jak np. zamrożenie cen gazu versus obniżenie VAT na gaz. Niektóre, jak zerowa stawka VAT zostaną z pewnością do końca roku, ze względu na duże obciążenie wydatkami na żywność przeciętnej polskiej rodziny (koszyk zakupowy stanowi 27% dochodu).

- Staramy się prowadzić politykę odpowiedzialną, zdajemy sobie sprawę z konsekwencji zmniejszania dochodów budżetu państwa - mówił minister. - Niektóre rozwiązania, jak wakacje kredytowe, będziemy oceniać w połowie roku: w wakacjach kredytowych, którymi objętych jest ponad milion kredytobiorców, jest dziś ponad 260 mld. zł., ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to obciąża również banki, dlatego będziemy to analizować - dodał.

- To, że Polacy kupili w zeszłym roku obligacje za 57 mld. jest nie tylko czymś racjonalnym, ale też pokazuje, że zbudowaliśmy wiarygodne państwo nie tylko dla agencji ratingowych i rynków, ale także dla samych Polaków - mówił Artur Soboń.

Czy da się ograniczyć inflację bez ograniczania konsumpcji?

Michał Dybuła odpowiedział na pytanie, czy da się ograniczyć inflację bez ograniczania konsumpcji.

- Krótkoterminowo zapewne nie - stwierdził ekonomista. - Długoterminowo tak, poprzez działania stymulujące wzrost wydajności gospodarki i inwestycje. W Polsce wskaźnik inwestycji prywatnych do PKB jest najniższy w UE. Im niższa produktywność gospodarki tym większy problem z inflacją w przyszłości, o ile gospodarka ma rosnąć szybciej niż w tempie 1% rocznie.

Ludwik Kotecki powiedział, że tarcze antyinflacyjne nie działają na przyczyny inflacji lecz na skutki i wbrew nazwie zwiększają inflację. Dlatego te tarcze powinny być bardzo przemyślane, by trafiały tylko do tych, którzy potrzebują ochrony przed inflacją, bo w przeciwnym razie nigdy poziom inflacji nie spadnie.

- Inflacja nie jest zjawiskiem neutralnym dla gospodarki, lecz bardzo szkodliwym - mówił min. Kotecki. - W IV kw. ub. roku mieliśmy spadek konsumpcji o 2,5%. Dlaczego? Dlatego, że nasze dochody rosły dużo wolniej niż inflacja.

Paweł Umiński odniósł się do wypowiedzi Ludwika Koteckiego.

- Jeśli koncepcja oczekiwań inflacyjnych, która wydaje mi się absolutnie centralną we współczesnej makroekonomii jest właściwa, to tarcze antyinflacyjne mają swoje znaczenie w obniżaniu inflacji - stwierdził ekspert IF. - Jeśli sztucznie zmniejszymy inflację z 20 do 15% to w przyszłym roku, jeśli sytuacja na rynku pracy jest dobra, pracownicy oczekują podwyżki o 15 a nie 20%.

