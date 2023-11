Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. wzrosły rdr o 6,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja - szacunek za październik

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 6,6 proc. rdr i wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień 2023 r.

październik październik wrzesień wrzesień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 6,5 0,2 8,2 -0,4 Żywność i napoje bezalkoholowe 7,9 0,4 10,4 -0,4 Nośniki energii 8,3 0,2 9,9 -0,7 Paliwa do prywatnych środków transportu -14,4 -4,2 -7,0 -3,1

Inflacja kontynuuje zjazd

Jak podkreślają analitycy Banku Pekao na Twitterze )X), "Inflacja kontynuuje zjazd. W październiku ceny wzrosły o 6,5%; konsensus wynosił ok. 6,7% r/r, my byliśmy po jego dobrej stronie (6,4% r/r). Struktura jest nieco odmienna od naszych założeń, ale wygląda na to, że inflacja bazowa kontynuowała spadki (do 7,9% r/r)."

"Co się pojawiło w szczegółach odczytu?

🔹nośniki energii podrożały o 0,2% m/m zamiast potanieć o 0,7%

🔹łabędzi śpiew paliw przyniósł ich spadek cen aż o 4,2% m/m (obstawialiśmy -2,2% m/m)

🔹ceny żywności wzrosły nieco bardziej (+0,4% wobec +0,1% m/m)

🔹bazowa zgodnie z planem" - napisali analitycy Banku Pekao.

Inflacja. "Wygląda bardzo lepko"

- Paliwa zaskakująco nisko. Pewnym zaskoczeniem (dla rynku) - tym razem w górę - jest inflacja bazowa w okolicy 7,9-8% r/r. Tak jak się spodziewaliśmy, rozpęd cenowy wrócił do poziomów sprzed inżynierii inflacyjnej. Mimo presji deflacyjnej w towarowym PPI trzymamy się mocno na poziomie +0,5% m/m (to okolice ~6% r/r po annualizowaniu). Wygląda bardzo lepko. A przed nami ożywienie - podali analitycy mBanku.

Tempo wzrostu cen żywności spowolniło

Polski Instytutu Ekonomiczny podkreśla, że "inflacja obniżyła się w październiku z 8,2 do 6,5%. Tempo wzrostu cen żywności spowolniło z 10,4 do 7,9%, co obniżyło CPI o prawie punkt procentowy. Niższa była też inflacja bazowa – wzrost cen w tej grupie sięgnął 7,9%, co sugeruje mniejszą powszechność podwyżek".

Nadchodzące miesiące przyniosą niewielki wzrost inflacji. Ceny paliw ponownie zaczną rosnąć zgodnie z tendencjami na rynku globalnym. Przy bieżącym stanie prawnym, w styczniu inflację podniesie wzrost stawek VAT na żywność oraz koniec zamrożenia cen energii - podaje PIE.