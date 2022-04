Inflacja przyspieszy, gospodarka wyhamuje

Inflacja jeszcze trochę przyśpieszy, przede wszystkim za sprawą drożejącej żywności - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Autor: PAP

Data: 04-04-2022, 08:21

Inflacja przyspieszy, gospodarka wyhamuje, fot. shutterstock

Wysoka inflacja

Prognozy wzrostu na ten rok to przeciętnie 3,5 proc. wobec 4,4 proc. przewidywanych jeszcze trzy miesiące temu. Szacunki średniej inflacji w tym roku zostały z kolei podniesione z niespełna 8 proc. do ok. 10,5 proc. – wynika z ankiety "Dziennika Gazety Prawnej" wśród ekonomistów 15 krajowych instytucji.

Jak czytamy w poniedziałkowym wydaniu "DGP", analitycy w większości uwzględnili już w swoich przewidywaniach wyższą od prognoz inflację w marcu.

Jak przypomniano, wstępne dane GUS mówią, że ceny płacone przez konsumentów były w ubiegłym miesiącu o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z dwucyfrową inflacją mamy do czynienia pierwszy raz od połowy 2000 r.

Żywność drożeje

"Inflacja jeszcze trochę przyśpieszy, przede wszystkim za sprawą drożejącej żywności" - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Według niej, w górę będą szybko szły również ceny usług.

Wysoka inflacja będzie wymagać reakcji banku centralnego. Analitycy powszechnie spodziewają się, że środowe posiedzenie będzie siódmym z rzędu, na którym RPP podniesie stopy procentowe.

Główna stopa NBP obecnie wynosi 3,5 proc. Mediana prognoz zebranych przez DGP wskazuje, że w końcu roku znajdzie się na poziomie 5,5 proc. Zdaniem analityków wzrost PKB w I kw. mógł wynieść niemal 7 proc. Ale pod koniec roku będzie już poniżej 2 proc. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".