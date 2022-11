Utrzymuje się wysoka inflacja w Niderlandach, wynika z najnowszych danych Holenderskiego Urzędu Statystycznego (CBS). W październiku br. wzrost wskaźnika cen towarów i usług wyniósł 16,8 proc.

Inflacja w Niderlandach wyniosła w październiku prawie 17 proc. /fot. Unsplash

Inflacja w Holandii wynosi ponad 17 proc.

W ubiegłym miesiącu inflacja w Holandii, według europejskiego zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP), wyniosła 17,1 proc., przypomina CBS.

Najbardziej zdrożała energia, blisko 100 proc.

Ceny żywności rosły wzrosły w ujęciu rocznym w październiku więcej niż we wrześniu. W październiku żywność była średnio o 11,5 proc. droższa, we wrześniu było to jeszcze 10,5 proc. Natomiast energia, w tym paliwa silnikowe, była w październiku o 99,8 proc. droższa niż w październiku ubiegłego roku.

Z informacji Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) wynika, iż wzrost cen towarów i usług w październiku w strefie euro, poza krajami bałtyckimi, najwyższy był właśnie w Niderlandach.