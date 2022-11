Biznes i technologie

Inflacja w Polsce przyspieszy w przyszłym roku?

Autor: PAP

Data: 11-11-2022, 16:42

Komisja Europejska szacuje, że inflacja w Polsce spowolni znacząco w 2024 r. - taki wynik pozostaje zbliżony do projekcji NBP czy rynkowych prognoz - ocenił dla PAP Jakub Rybacki, analityk PIE. Dodał, że prognozy KE co do np. wzrostu PKB w kolejnych latach są nadmiernie pesymistyczne.

Komisja Europejska szacuje, że inflacja w Polsce spowolni znacząco dopiero w 2024 r. /fot.Shutterstock