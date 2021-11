Inflacja w przyszłym roku nadal będzie wysoka, mimo "tarczy"

Tarcza antyinflacyjna obniży CPI w I kwartale przyszłego roku o ok. 1,2 pkt proc. w okolice 6,5–7 proc. - prognozuje Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W 2022 roku wzrost cen nadal będzie wysoki m.in. ze względu na narastającą presję płacową - dodaje.

Autor: PAP

Data: 30-11-2021, 11:41

Inflacja w 2022 roku nadal będzie wysoka; fot. unsplash.com

Inflacja w listopadzie

Według szacunku flash GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. W październiku wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 6,8 proc. rdr i 1,1 proc. mdm.

W komentarzu do danych analityk PIE zwrócił uwagę, że piąty miesiąc z rzędu odczyt istotnie przekroczył rynkowy konsensus (7,4 proc.).

"Zaskoczenie związane jest z rosnącymi cenami żywności i energii. W przypadku żywności wzrost sięgnął 6,4 proc., podczas gdy miesiąc temu było to 5 proc. Rosnące koszty ogrzewania podniosły ceny energii o 13,4 proc. rdr. Wzrost cen paliw sięgnął rekordowych 36,6 proc. - to skutek drożejącej ropy oraz osłabienia złotego" - zauważył Klucznik.

Według szacunku PIE, inflacja bazowa wzrosła do 4,7 proc., a podwyżki dotyczą najprawdopodobniej większości dóbr i usług, szczególnie odzieży oraz usług zdrowotnych.

Wzrost cen spowolni dopiero w przyszłym roku

Analityk ocenił, że wzrost cen spowolni dopiero w przyszłym roku. "Szacujemy, że rządowa tarcza antyinflacyjna obniży CPI w I kwartale 2022 o ok. 1,2 pkt. proc - inflacja spadnie w okolice 6,5 - 7 proc. Presję kosztową ograniczać będą również spadające ceny ropy oraz frachtu międzynarodowego - efekty tych zmian prawdopodobnie zobaczymy w II kwartale" - stwierdził Klucznik.

Mimo to - jak zaznaczył - inflacja w przyszłym roku dalej będzie wysoka.

"Narodowy Bank Polski wskazuje, że odsetek firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń wzrósł do 44 proc. - to najwyższy odczyt w historii badania. Na analogiczne trendy wskazują badania koniunktury konsumenckiej GUS - ponad 45 proc. gospodarstw domowych oczekuje utrzymania się inflacji w kolejnych miesiącach. W konsekwencji narasta presja płacowa w polskiej gospodarce. W takich warunkach zdolność NBP do kontroli inflacji będzie ograniczona" - zauważył ekonomista.