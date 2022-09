Inflacja we wrześniu przebiła 17 proc.! Żywność podrożała o ponad 19 proc.

Autor: AK

Data: 30-09-2022, 10:41

We wrześniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 17,2% (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6) - poinformował w piątek GUS.

Ceny żywności we wrześniu rok do roku wzrosły o ponad 19 proc./ fot. AK