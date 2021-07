Influencerzy nie są tradycyjnymi celebrytami

- 4 na 10 millenialsów uważa, że ulubiony twórca rozumie ich bardziej niż przyjaciele. Błędnym jest więc myślenie, że influencer marketing jest narzędziem mało skutecznym - mówi nam Dominika Tuniewicz, Influencer Marketing Manager w LTTM.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 02-07-2021, 09:56

Dominika Tuniewicz, Influencer Marketing Manager w LTTM wskazuje, że influencer marketing to bardzo skuteczne narzędzie. fot. mat. pras.

Influencerzy nie są tradycyjnymi celebrytami, ale raczej ekspertami w swojej kategorii.

Za pomocą social mediów, promują marki swoim życiem prywatnym, sprawiając, że produkty stają się adekwatne do potrzeb konkretnych konsumentów.

Błędnym jest więc myślenie, że marketing, czy też influencer marketing jest narzędziem mało skutecznym.

Dominikę Tuniewicz zapytaliśmy o wątpliwości wokół influencer marketingu, który bywa postrzegany jako forma nakierowana głównie na najmłodszego konsumenta. Ekspertka wskazuje, że marketing to bardzo szerokie pojęcie, które można definiować w wielu podkategoriach.

- Wraz z rozwojem współczesnych mediów obserwujemy zarówno wzrosty, jak i upadki stosowanych dotychczas narzędzi komunikacji marketingowej. Warto tutaj zwrócić uwagę na liczbę tytułów prasowych, jakie zamknęły się na przestrzeni ostatnich lat. Wraz z nimi zniknęła przestrzeń reklamowa wcześniej bardzo chętnie wykorzystywana przez marketerów. Coś się kończy, coś się zaczyna. Komunikacja offline ustępuje miejsca działaniom online, które zaskakują coraz to nowszymi możliwościami - dodaje.

Influencer rozumie lepiej niż przyjaciel?

Tuniewicz podkreśla, że influencerzy nie są tradycyjnymi celebrytami, ale raczej ekspertami w swojej kategorii, liderami opinii i trendsetterami.

- Postrzegani są przez odbiorców jako zaufane źródło jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące zakupów. Influencerzy, za pomocą social mediów, promują marki swoim życiem prywatnym, sprawiając, że produkty stają się adekwatne do potrzeb konkretnych konsumentów. Przecież według raportu Google „The YouTube Generation Study”, 4 na 10 millenialsów uważa, że ulubiony twórca rozumie ich bardziej niż przyjaciele. Błędnym jest więc myślenie, że marketing, czy też influencer marketing jest narzędziem mało skutecznym - wskazuje.

Influencer dociera nie tylko do najmłodszych

Ekspertka zauważa, że grupa LTTM obserwuje z roku na roku coraz większy wzrost zainteresowania oraz aktywności wokół tego narzędzia komunikacji.

- W 2020 roku wypłaciliśmy twórcom 42 miliony złotych. Pozwolę się odnieść do wywiadu Kamila Bolka, dyrektora marketingu oraz członka zarządu grupy LTTM, który w swojej wypowiedzi dla Artura Kurasińskiego nadmienia, że influencer marketing przecina w poziomie prawie wszystkie dziedziny marketingu i komunikacji, poczynając od social mediów, a kończąc na PR czy pozycjonowaniu, co daje nam szeroki wachlarz możliwości i korzyści wynikających z umiejętnego operowania tym środkiem przekazu, niezależnie od wieku potencjalnego odbiorcy. Dzięki tak wielkim możliwościom nasze komunikaty docierają, zarówno do młodszej, jak i starszej grupy docelowej. Kwestią jest umiejętny dobór twórcy do naszego celu, o czym wspomniałam powyżej - podsumowała.