Inwestor bez granic - zgłoszenia tylko do końca czerwca

Tylko do 30 czerwca 2021 r. można przesyłać rekomendacje do kolejnej edycji konkursu Inwestor bez granic – dorocznego przedsięwzięcia portalu gospodarczego WNP.PL i magazynu Nowy Przemysł. Zwycięskie firmy odbiorą nagrody w trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach we wrześniu 2021 roku.

Autor: PP

Data: 29-06-2021, 12:07

Rozdanie nagród w konkursie "Inwestor bez granic"

Celem konkursu jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją - partnerskich i przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności - którym towarzyszy ekonomiczna skuteczność w realizacji strategii inwestycyjnej.

Laureatami konkursu jak co roku będą firmy z zagranicznym kapitałem inwestujące w Polsce oraz polskie firmy inwestujące za granicą.

Tradycyjnie propozycje kandydatur mogą nadsyłać do naszej redakcji zarówno firmy zainteresowane udziałem, jak i podmioty z nimi współpracujące.

Zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do kryteriów wyboru (opisanych w regulaminie) należy przesłać maksymalnie do 30 czerwca 2021 r. na adres mailowy sekretarza redakcji WNP.PL: agnieszka.kolodziej@ptwp.pl.

Zgłoszenie ma charakter otwarty, zrezygnowano z formularza zgłoszeniowego lub ankiety. Prosimy jednak o zwięzłość.

Przypomnijmy, że w ostatniej edycji konkursu w 2020 r. tytuły otrzymały firmy: Adamed, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, CanPack, DocPlanner, Mercator Medical, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, PKN Orlen, Selena, Servier oraz Unilever.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!