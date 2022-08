Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla: W Polsce zimą zabraknie węgla

Autor: businessinsider.com.pl

Data: 02-08-2022, 17:41

W Polsce tej zimy zabraknie około 2,5 mln ton węgla opałowego — szacuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

Czy w Polsce będzie dostępny węgiel?

Wtorkowe posiedzenie parlamentarnego zespołu, któremu przewodniczy poseł Janusz Kowalski, dotyczyło luki na polskim rynku węgla. Obecny na sali Łukasz Horbacz z IGSP oszacował, że luka ta w przypadku węgla opałowego, wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe może wynieść w tym roku 2,5 mln ton. To aż 27 proc. zapotrzebowania na surowiec w tej grupie odbiorców.

Największą liczbę kotłów w domach stanowią kotły zasypowe

— Te 2,5 mln ton to ilości nieuzupełnialne, bo ten węgiel, który przyjeżdża to Polski z importu, to nie są to właściwie sortymenty. Na naszym ryku największą liczbę kotłów w domach stanowią kotły zasypowe, gdzie wykorzystuje się węgle grube. Natomiast surowiec, który sprowadzamy do kraju, tam udział węgla grubego jest niewielki, stanowi maksymalnie 10-15 proc. Nadal więc brakować będzie na rynku takich sortymentów, jak orzech i kostka — wyjaśnił Horbacz.

