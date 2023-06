Dziś jesteśmy często określani +tygrysem Europy+ - krajem, który bardzo szybko nadrabia zaległości i zaczyna już deptać po piętach tym najbogatszym, największym europejskim gospodarkom - powiedział wicepremier, szef MAP Jacek Sasin na XVI Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi.

Jacek Sasin: Polska jest tygrysem Europy. fot. PAP

Jacek Sasin: Polska jest tygrysem Europy

"Dziś jesteśmy często określani +tygrysem Europy+ - krajem, który bardzo szybko nadrabia zaległości i zaczyna już deptać po piętach tym najbogatszym, największym europejskim gospodarkom. Co jest zauważane, komentowane, a często jest powodem frustracji dla polityków zachodnioeuropejskich. (...) Polska ma wszelkie zadatki, aby być jednym z krajów europejskich, które mogą być stawiane za wzór i zapewniać swoim obywatelom poziom życia, który jest średnim poziomem europejskim" - powiedział minister aktywów państwowych w czasie poniedziałkowej inauguracji Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

Wicepremier Sasin przekonywał, że aby tak się stało, nasz kraj musi się rozwijać co najmniej tak samo szybko, jak w ostatnich ośmiu latach. "Polska przez te lata właściwie każdego roku była w pierwszej trójce najszybciej rozwijających się krajów europejskich" - podkreślił. Jak stwierdził, dzięki "odważnym decyzjom rządu" nasz kraj "suchą stopą" przeszedł przez okres pandemii.

"Dziś jesteśmy liderem, jeśli chodzi poziom bezrobocia w Europie. (...) Mamy dobre fundamenty, żeby dalej się szybko rozwijać. Mamy zdrową gospodarkę, mamy zdrowe finanse publiczne, mamy budżet, który urósł w sposób bezprecedensowy. Jeszcze osiem lat temu po stronie wpływów do budżetu państwa widniała suma niespełna 300 mld zł, w tym roku jest to ok. 600 mld zł" - dodał Jacek Sasin.

Szef MAP wskazał, że aby Polska mogła dalej rozwijać się w tak szybkim tempie, potrzebne jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju, dalszy rozwój infrastruktury, w tym przede wszystkim drogowej, oraz "dobre, odważne rządy", które - jak stwierdził Sasin - kierują się przede wszystkim interesem swojego kraju i obywateli.

Przekonywał, że elementem wspierającym rozwój jest tania, pewna energia w odpowiedniej ilości dla społeczeństwa i gospodarki. Zapowiedział przy tym m.in. duże inwestycje w zakresie OZE i energetyki jądrowej, bo - jak mówił - to dwa filary, na których rząd chce zbudować bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski w najbliższych latach i dziesięcioleciach.

"Ostatnie osiem lat pokazało, że dobre rządy mogą zdziałać bardzo wiele. Korzystając oczywiście ze wszystkich zewnętrznych możliwości, które są dostępne w ramach UE, ale (...) przede wszystkim z własnego potencjału. Mamy ogromny potencjał rozwojowy, który w poprzednich dziesięcioleciach był wykorzystywany słabo. W tej chwili wykorzystujemy go w dużym zakresie i to daje znakomite efekty. Nie tylko owocuje to dziś wspaniałymi rezultatami, ale również daje wielką szansę na to, że w perspektywie niewielu lat będziemy mogli powiedzieć, że Polska dogoniła poziomem rozwoju wiele z krajów europejskich, które były dla nas niedościgłym wzorcem, a dziś często mają większe problemy społeczno-gospodarcze niż my" - zaznaczył wicepremier Sasin.

W inauguracji XVI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi uczestniczył także m.in. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak zauważył, aktualne dane pokazują, że dystans między krajami europejskimi Polska nadrabia z nawiązką.

"Nie możemy być aż tak skromni. My naprawdę przeganiamy wszystkie kraje i nie świadczy o tym nasze samopoczucie, czy optymistyczne dane na przyszłość. Te dane już dziś pokazują, że dystans między krajami europejskimi nadrabiamy z nawiązką. Dynamika (wzrostu - PAP) pozwala nam przewidywać, że 2030 rok to będzie czas, w którym zrównamy się ze średnią europejską, jeśli chodzi o PKB" - powiedział szef MRiT.

Jego zdaniem dynamiczny rozwój kraju to efekt tego, że globalizacja przegrała z geopolityką. Jak ocenił, przeszłością jest myślenie o poszukiwaniu miejsc dla taniej produkcji i przenoszeniu tam swoich fabryk. To - jak ocenił - duża szansa dla Polski, która w dwóch minionych latach zanotowała rekordową liczbę bezpośrednich inwestycji firm zagranicznych.

Również obecna na poniedziałkowym wydarzeniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wezwała samorządowców, by zastanowili się, jak dobrze wydać nowe środki unijne. Wskazała, że w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 priorytetowe będą programy związane z klimatem, środowiskiem i energetyką. "Ten priorytet będzie widoczny w wolumenie środków przeznaczonych na te cele" - poinformowała szefowa MKiŚ.

Organizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2023 to trzydniowy cykl wydarzeń skupionych wokół biznesu, nauki, innowacji i życia publicznego. W tym roku jego zagadnienia są skupione na wyzwaniach, jakie przed polską gospodarką stawia sytuacja geopolityczna. Uczestnicy mają również wskazać trendy rozwoju oraz zastanowić się nad wpływem gospodarki na środowisko i klimat oraz zieloną transformację.

"Będziemy zadawać pytania o przyszłość, będziemy starali się na nie odpowiedzieć, by nie dać się wyprzedzać zmieniającej się rzeczywistości, aby świat zanadto nam nie uciekł. Bądźmy dobrej myśli, że uda nam się przynajmniej w minimalnym stopniu naszą pogoń za światem na tej konferencji urzeczywistnić, że będziemy mogli z naszych dyskusji wyprowadzić ważne dla woj. łódzkiego i Polski wnioski" - powiedział marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Odbywające się w hotelu Andel's XVI Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi potrwa do środy. Pierwszy dzień zakończy gala połączona z rozdaniem Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego "Biznes na PLUS". W jej trakcie uhonorowane zostaną firmy, które stosują i wdrażają nowoczesne rozwiązania oraz promują pozytywny wizerunek woj. łódzkiego.