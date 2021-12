Jadłodzielnie ze świąteczną kampanią przeciw marnowaniu jedzenia

Jeśli po świętach zostaną nam jakieś potrawy, zanieśmy do najbliższej jadłodzielni - zachęca warszawska kampania "JedzeNIEwyrzuca". Plakaty namawiające do dzielenia się jedzeniem zawisły na przystankach, w metrze, na dworcach.

Autor: PAP

Data: 07-12-2021, 12:19

Ruszyła grudniowa kampania miejska, zachęcająca do korzystania ze stołecznych jadłodzielni; fot. shutterstock

Od wtorku Warszawa przypomina swoim mieszkańcom, że zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia kupionego czy przygotowanego przed świętami, można się podzielić z innymi. Ruszyła grudniowa kampania miejska, zachęcająca do korzystania ze stołecznych jadłodzielni.

Ich adresy znaleźć można na stronach internetowych miasta.

Jadłodzielnie: Jak korzystać?

Jadłodzielnie to ogólnodostępne miejsca, z których można korzystać zarówno przynosząc nadmiar żywności, jak i częstując się produktami, które zostawił ktoś inny. Do lodówek i szafek w jadlodzielniach można przynieść produkty, które nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia. Wyroby własne np. kanapki, ciasto, zupa powinny mieć naklejony opis potrawy, a także skład i datę przygotowania.

"Ograniczenie marnowania żywności daje realne oszczędności dla konsumentów, ma również wpływ na kwestie środowiskowe, zdrowotne i etyczne. Marnowanie jedzenia wiąże się ze stratami wody i energii, wytwarzaniem dodatkowych odpadów i negatywnym wpływem na środowisko. Aby ograniczyć te skutki, potrzebujemy bardziej zrównoważonego podejścia do żywności. Jako konsumenci powinniśmy zmienić nasze dotychczasowe zachowania" - powiedziała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

W tym roku stolica przeprowadziła też pilotażowy projekt zbiórek niesprzedanej żywności na trzech miejskich targowiskach. W kilka tygodni udało się uratować niemal trzy tony warzyw i owoców. Miasto, wspólnie ze Stowarzyszeniem Slow Food Warszawa, opracowało materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych, w których promuje zrównoważone podejście do żywności.