Europejscy przetwórcy żywności gorzej, niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej, oceniali poziom eksportu spodziewany w kolejnych miesiącach - mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

Przemysł spożywczy jest dosyć odporny

- Przemysł spożywczy jest dosyć odporny na zmiany koniunktury w gospodarce. Nie oznacza to jednak, że zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym pozostają całkowicie bez wpływu na kondycję i działalność przedsiębiorstw z tego sektora. W 2022 roku ewoluowały nastroje wśród zakładów przetwórczych. O ile w pierwszej połowie roku były one raczej dobre, to już kolejne sześć miesięcy przyniosło pogorszenie - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

- Jak pokazują dane z ankiet przeprowadzonych wśród podmiotów z branży spożywczej, publikowane przez Eurostat, w ostatnich miesiącach istotnie obniżyła się nadwyżką firm pozytywnie oceniających bieżącą liczbę nowych zamówień. Średnie saldo odpowiedzi w całej Unii Europejskiej spadło z 20 pkt. w drugim kwartale 2022 roku do poziomu 3 pkt. w czwartym kwartale - informuje ekspert.

Jak oceniały swoją sytuacje firmy z UE?

- Warto jednak podkreślić, że nastroje były i tak dużo lepsze, niż podczas pandemii. Na koniec ubiegłego roku najgorzej swoją sytuację oceniały firmy m.in. z Belgii, Niemiec, Węgier i Słowacji, gdzie salda były ujemne. Bardziej pozytywne sygnały płynęły z Holandii, Włoch, Francji, gdzie utrzymywała się nadwyżka pozytywnych odpowiedzi, choć również tu widać było pogorszenie względem pierwszej połowy roku - mówi Rykaszewski.

- Na poziomie całej Unii oraz w większości państw, będących ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych z Polski widoczny był niewielki spadek wykorzystania mocy produkcyjnych w czwartym kwartale. Średnia z ankiet w 27 krajach Unii wyniosła 77,8% wobec 80,1% w drugim kwartale oraz 79,1% w trzecim. Wynik polskiego sektora były nieco wyższe niż średnia w UE i wyniósł 79% w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku. Również w tym przypadku widoczny był jednak lekki trend spadkowy - dodaje.

Obraz wyzwań firm spożywczych

Ekspert tłumaczy, że europejscy przetwórcy żywności gorzej, niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej, oceniali poziom eksportu spodziewany w kolejnych miesiącach.

- Wprawdzie na koniec roku odpowiedzi pozytywnych było nadal więcej niż negatywnych, to jednak saldo skurczyło się do zaledwie 2 pkt., wobec 9 pkt. w pierwszym kwartale 2022 roku oraz 11 pkt. w trzecim kwartale 2021 roku. Najbardziej pesymistyczne sygnały płynęły m.in. z: Czech, Danii, Niemiec, Hiszpanii oraz Polski. Przyszłość w bardziej pozytywnych barwach widziały firmy włoskie, belgijskie, francuskie ale też słowackie.

- Oczywiście są to jedynie miękkie wskaźniki. Pokazują one nastroje wśród ankietowanych firm, na które wpływ może mieć wiele czynników, nawet niezwiązanych z działalnością biznesową. W efekcie oceny ankietowanych nie oznaczają automatycznie materializacji pewnych obaw. Z drugiej jednak strony jest to obraz wyzwań z jakimi mierzą się obecnie firmy lub spodziewanych w przyszłości, które mogą być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym przez kontrahentów z innych krajów - podsumowuje Grzegorz Rykaczewski.