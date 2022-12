Biznes i technologie

Jak sprawdzić kiedy dojdzie przelew? Oto kluczowe czynniki

Autor: Witold Stech

Data: 06-12-2022, 11:41

Podczas transferu pieniędzy przez klientów pomiędzy bankami często pojawia się pytanie o to, kiedy dojdzie przelew. Banki podają częściowo odpowiedź na to pytanie, ale czynników jest tu kilka. Jak to sprawdzić?

Kiedy dojdzie przelew i od czego to zależy? | fot. Shutterstock