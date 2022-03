Jak wojna na Ukrainie wpłynie na ceny i rynek żywności?

Bez działania tarczy antyinflacyjnej dynamika cen żywności przekroczyłaby nawet 12% r/r - mówią ekonomiści Banku Pekao SA.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 14-03-2022, 12:33

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na ceny i rynek żywności? Fot. shutterstock

Wojna na Ukrainie: Głębsza presja na ceny żywności

Od 24 lutego trwa wojna na Ukrainie. Niesie to za sobą wiele gwałtownych zmian, w tym gospodarczych i ekonomicznych nie tylko na Ukrainie, ale też w wielu innych krajach, w tym i w Polsce. Od kilku miesięcy w naszym kraju drożeje żywność. Konsumenci obawiają się, że w związku z wojną, ceny produktów spożywczych będą niedługo jeszcze wyższe niż obecnie.

Eksperci Banku Pekao SA przypominają, że ceny żywności pozostają w silnym trendzie wzrostowym od drugiej połowy 2021 r., m. in. ze względu na bardzo wysokie ceny energii, w tym gazu, które stanowią dużą część kosztów produkcji rolnej.

- Inwazja Rosji na Ukrainę wyraźnie pogłębi presję na ceny żywności w 2022 r. Jednakże, efekt ten nie będzie miał charakteru jednorazowej, drastycznej podwyżki cen, lecz „rozciągnie się” na najbliższe miesiące. Owszem, ceny giełdowe towarów rolno-spożywczych bardzo szybko wzrosły w ostatnich dniach, lecz ich przełożenie na ceny detaliczne będzie stopniowe. Co więcej, Polska ma sporą nadwyżkę produkcji żywności i sama jest znaczącym eksporterem w podstawowych jej kategoriach, takich jak mięso, nabiał, zboża czy owoce i warzywa - podkreślają.

Ceny żywności wzrosną o ok. 1,5%

- Zakładamy, że w marcu ceny żywności wzrosną o ok. 1,5% względem lutego, co być może liczbowo wydaje się niedużym wzrostem, ale i tak jest zdecydowanie wyższym niż w marcu lat ubiegłych. W ujęciu rok do roku zbliżymy się w marcu do wzrostów rzędu 9%. Nie zapominajmy, że cały czas działa tarcza antyinflacyjna, która od lutego wyzerowała stawki VAT na produkty spożywcze objęte do tej pory stawką 5%. Bez działania tarczy dynamika cen żywności przekroczyłaby nawet 12% r/r - tłumaczą.

Zdaniem ekspertów Banku Pekao SA najsilniej podrożeć mogą te produkty, których Ukraina oraz Rosja są znaczącymi eksporterami, m.in. pszenica, kukurydza czy rzepak.

- Wyższe ceny zbóż i roślin oleistych będą z kolei oddziaływać w kierunku wzrostu cen pasz, co przełoży się też na ceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Co więcej, obserwujemy już dalszy wzrost cen rynkowych gazu, co przełoży się na pogłębienie wzrostów cen nawozów azotowych. W dodatku Rosja jest jednym z największych eksporterów nawozów na świecie. Wskutek spadku stosowania nawozów ze względów oszczędnościowych czy dostępnościowych plonów będzie mniej i będą niższej jakości, co podwyższy ceny szerokiego grona płodów rolnych - tłumaczą.

Rynek żywności: zakłócenia łańcuchów dostaw

Jakie długoterminowe konsekwencje może mieć wojna na Ukrainie dla rynku żywności w Polsce i na świecie? - Ukraina i Rosja razem odpowiadają za blisko 30% całego światowego eksportu pszenicy, około 15% eksportu kukurydzy i ponad 12% eksportu olejów roślinnych, głównie oleju słonecznikowego. Do tego Rosja jest ważnym światowym eksporterem nawozów sztucznych, które dostarcza przede wszystkim do mniej zamożnych krajów rozwijających się. W pesymistycznym scenariuszu zakładającym przedłużanie się wojny, dalsze zniszczenia terytorium i gospodarki Ukrainy, nie wspominając o przynajmniej częściowej utracie przez nią suwerenności oraz trwałe załamanie relacji dyplomatycznych, handlowych i biznesowych pomiędzy światem zachodnim a Rosją i Białorusią należałoby liczyć się z długoterminowym zakłóceniem łańcuchów dostaw z tego regionu na rynki światowe - mówią.

- Sytuacja taka może stanowić poważne zagrożenie dla stabilności globalnych bilansów pszenicy i kukurydzy - ceny tych zbóż na światowych giełdach wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia odpowiednio o ponad 15% i blisko 10%, a także wywierać presję na dalszy wzrost kosztów produkcji roślinnej (nawozy) i zwierzęcej (pasze). Warto natomiast zauważyć, że na chwilę obecną rynki towarowe nie zakładają jeszcze aż tak niekorzystnego rozwoju wydarzeń w długim okresie. Na giełdzie MATIF notowania kontraktów na pszenicę i kukurydzę z terminami dostawy w 3 i 4 kwartałach bieżącego roku są wyraźnie, o kilka, kilkanaście procent niższe od tych zapadających w najbliższych miesiącach. Podobny kształt mają krzywe terminowe na CBOT. Sugeruje to, że póki co przeważają nadzieje na przynajmniej częściowe rozładowanie napięcia w najbliższych miesiącach - zauważają.

Długotrwały wzrost popytu na żywność

- Jeżeli chodzi o potencjalny wpływ na rynek krajowy, to – poza wspomnianym wcześniej oddziaływaniem ze strony światowych cen zbóż i kosztów produkcji rolniczej – dojść mogą dodatkowe dwa kanały. Po pierwsze, napływ uchodźców skutkować będzie zapewne długotrwałym wzrostem popytu na żywność. Z jednej strony może to nasilić procesy inflacyjne, jednak z drugiej prawdopodobnie ułatwi producentom żywności neutralizację wysokich kosztów działalności - tłumaczą.

- Drugim kanałem mogą stać się długoterminowe zaburzenia wymiany handlowej. Rosja, Białoruś i Ukraina odgrywają istotną rolę w niektórych ważnych z punktu widzenia polskiego eksportu żywności kategoriach produktowych. Wymienić tu można m.in. przetwory ziemniaczane (42% ilościowego eksportu w 2021 roku, przede wszystkim mrożone frytki dla rosyjskiej i ukraińskiej gastronomii), jabłka (23%), kawę i herbatę (18%) czy mrożone owoce (14%). Białoruś jest też odbiorcą około 75% ilościowego eksportu grzybni pieczarek z naszego kraju. Sytuacja może być odczuwalna także w kilku mniejszych gałęziach, takich jak produkcja wyrobów skrobiowych czy homogenizowanych. We wszystkich wymienionych kategoriach eksport do trzech uczestniczących w wojnie państw stanowi przynajmniej 5% łącznych, tzn. krajowych i eksportowych razem przychodów polskich producentów. Długoterminowe odcięcie tych rynków może być zatem dotkliwe - komentują.

- Ponownie jednak trzeba zaznaczyć, że rozwój wydarzeń jest obarczony bardzo dużą niepewnością i nie sposób na dzień dzisiejszy przewidzieć, jak sytuacja geopolityczna w naszym regionie będzie wyglądała za rok - podsumowują eksperci Banku Pekao SA.