Jak wojna w Ukrainie wpłynie na liczbę zakładanych firm w Polsce?

Rosyjska agresja na Ukrainę będzie mieć małe przełożenie na liczbę zakładanych działalności gospodarczych - informuje Polski Instytut Ekonomiczny w Tygodniku Gospodarczym.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 17-03-2022, 08:58

Rośnie liczba zawieszanych działalności gospodarczych

Instytut informuje, że drugi miesiąc z rzędu szybciej rośnie liczba zawieszanych działalności gospodarczych. Na koniec lutego w rejestrze REGON liczba takich podmiotów sięgnęła 596 tys., co oznacza wzrost o 10 tys. względem stycznia.

"Taki wynik jest dwukrotnie wyższy niż notowane w latach 2020 i 2021. Może to być efekt powrotów osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na etat. Zauważalne zmiany dotyczą firm oferujących usługi profesjonalne i techniczne, działających w budownictwie oraz handlu" - wskazuje PIE.

Ile nowych firm powstaje obecnie w Polsce?

PIE dodaje, że duże wzrosty liczby nowych działalności i zamykanych firm to efekt zaburzeń z ubiegłego roku. W lutym powstało 30 tys. nowych firm, co oznacza wzrost o 11,5 proc. względem 2021 r.

Instytut podkreślił, że rok temu obowiązujące obostrzenia spowodowały znaczący spadek liczby wniosków o założenie firmy. Obecna liczba jest zbliżona do wyników z lat 2018-2019.

"Przedsiębiorcy zamknęli 18,7 tys. działalności gospodarczych, co oznacza wzrost o 30 proc. wobec 2021 r. oraz porównywalny wynik do 2020 r. To zaburzenie wynika z funkcjonowania tarcz finansowych - w 2021 r. obserwowaliśmy historycznie niskie liczby wniosków o zakończenie działalności" - wyjaśnia PIE.

Instytut zwrócił uwagę, że rejestruje się więcej spółek kapitałowych, a mniej osobowych czy cywilnych.

"W pierwszych dwóch miesiącach roku pojawiło się 10 tys. nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - to wzrost o 2,5 tys. względem ubiegłego roku oraz 3 tys. względem średniej z ostatnich 5 lat. Ta tendencja prawdopodobnie wynika ze zmian w przepisach podatkowych - jej bezpośrednią konsekwencją będzie wzrost liczby płatników podatku od osób prawnych (CIT) kosztem PIT" - wskazuje PIE.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego rosyjska agresja na Ukrainę będzie mieć małe przełożenie na liczbę zakładanych działalności gospodarczych.

"Badanie koniunktury MIK wskazuje, że przedsiębiorcy w niewielkim stopniu zmieniają plany sprzedażowe czy zamówień po rosyjskiej agresji. W najbliższych miesiącach prawdopodobnie nadal czynniki podatkowe będą determinować trendy" - podsumowuje Instytut.